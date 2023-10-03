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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.5 493 оценки

Энтузиаст показал брутальный файтинг Mortal Kombat 1 с видом от первого лица

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии NetherRealm недавно выпустили ожидаемое продолжение культовой серии файтингов Mortal Kombat, которое сюжетно перезагружает официальный канон франшизы. Несмотря на большое количество контента, которое уже доступно в игре, энтузиасты всегда готовы собственными силами улучшать любимый проект. Так один из поклонников файтинга решил изменить привычную перспективу Mortal Kombat 1.

Пользователь с никнеймом ermaccer разработал уникальный инструмент под названием MK1Hook специально для Mortal Kombat 1. С его помощью можно управлять различными скрытыми настройками игры и даже менять положение камеры. В знающих руках эта программа позволяет добавить в файтинг вид от первого лица и как это выглядит, можно узнать из ролика выше.

К удивлению, Mortal Kombat 1 с видом от первого лица остается играбельной и при этом многие приемы выглядят еще эффектнее. Каких-либо критических сбоев при использовании этого инструмента обнаружено не было. Вы можете скачать MK1Hook бесплатно прямо с нашего сайта.

-5
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Пошёл за тазиком для рыгачки...

3
-zotik-

сыро, но прикольно наверное в вр было бы

0
Zonen

Vomit fight

0
CT3H

Яркий пример самой сути боёвки от 1го лица в целом...и как могло бы быть от 3-го..

0
Dikiy_Bill

Сейчас бы такое, да в VR, чтоб расплескаться по всей квартире

0
211186

Интересно

-1
Real Slim Shady

Годнота, получе чем Starfield.

-1