Энтузиаст показал брутальный файтинг Mortal Kombat 1 с видом от первого лица

Разработчики из студии NetherRealm недавно выпустили ожидаемое продолжение культовой серии файтингов Mortal Kombat, которое сюжетно перезагружает официальный канон франшизы. Несмотря на большое количество контента, которое уже доступно в игре, энтузиасты всегда готовы собственными силами улучшать любимый проект. Так один из поклонников файтинга решил изменить привычную перспективу Mortal Kombat 1.
Пользователь с никнеймом ermaccer разработал уникальный инструмент под названием MK1Hook специально для Mortal Kombat 1. С его помощью можно управлять различными скрытыми настройками игры и даже менять положение камеры. В знающих руках эта программа позволяет добавить в файтинг вид от первого лица и как это выглядит, можно узнать из ролика выше.
К удивлению, Mortal Kombat 1 с видом от первого лица остается играбельной и при этом многие приемы выглядят еще эффектнее. Каких-либо критических сбоев при использовании этого инструмента обнаружено не было. Вы можете скачать MK1Hook бесплатно прямо с нашего сайта.
Пошёл за тазиком для рыгачки...
сыро, но прикольно наверное в вр было бы
Vomit fight
Яркий пример самой сути боёвки от 1го лица в целом...и как могло бы быть от 3-го..
Сейчас бы такое, да в VR, чтоб расплескаться по всей квартире
Интересно
Годнота, получе чем Starfield.