Ермак прибудет в Mortal Kombat 1 в конце апреля, а Мавадо - в мае

Ермак наконец-то появится в Mortal Kombat 1 16 апреля в раннем доступе, а Мавадо появится в мае. За Мавадо нельзя было играть со времен MK: Tournament Edition 2003 года, более 20 лет. Он один из лидеров Красного Дракона, преступной организации, конкурирующей с Черным Драконом (которую возглавляет знаменитый Кано). В прошлых играх Мавадо не обладал сверхъестественными способностями, но для удержания своих позиций он использовал кнуты со стальными крюками.
В трейлере показано, как Ермак использует свои знаменитые способности телекинеза, призывая души, из которых он состоит, чтобы сковывать врагов. Мы также увидим фаталити, в которой он отрывает ноги и ступни своим врагам, прежде чем использовать их, чтобы раздавить их в одну большую каплю.
Впервые дебютировавший в Ultimate Mortal Kombat 3, Ермак представляет собой объединение душ, способных путешествовать между мирами. В оригинальной и альтернативной временных линиях он был создан Шао Каном и служил силовиком, подавляя сопротивление Земного Царства. В новой временной шкале Бога Огня Лю Канга Куан Чи — тот, кто создает его, используя похитителя душ, чтобы осушить Живой Лес и удержать все его души в одном сосуде.
Хотя он появился в сюжетном режиме как ключевой персонаж, позволяющий нам поговорить с мертвым королем Эдении, известным как Джеррод, он только сейчас стал играбельным в качестве DLC, так же, как Куан Чи был после запуска.