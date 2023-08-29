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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 331 оценка

"Это наше время!": Дейв Батиста в рекламном ролике файтинга Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Создатели Mortal Kombat 1 представили новый рекламный ролик предстоящего файтинга с живыми актерами вперемешку с игровыми кадрами.

Главная роль досталась Дейву Батисте, который зазывает окружающих к участию в турнире по смертельным единоборствам

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

-14
13
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Slow Slade Snow Snake

Это новый тренд такой - пихать в рекламу звёзд кино? Из-за Батисты то уж точно пойду и куплю себе МК, а еще пойду в Овер 2 из-за Сины, ну и уж точно уже бегу в Варзону 2 из-за Минаж, 21 Саважа и кто еще там есть? Кого я забыл?

2
AutoSafe

Дженсен Эклз (Дин Винчестер) рекламировал Atomic Hearts)

0
Playpool

ну так киберпанк купили же из за киану ривза...

2
Rey Harley

Звезды всегда снимаются в рекламе, даже Шварц этим грешил. Поищи на Ютубе его ролики с японскими напитками

1
Кабель из Белфаст-сити

Ну и кринж :

2
r23dom

я почему то испытал испанский стыд

2
Jerzy3

Олдскульненько

2
trixie

Тоже сразу эту рекламу вспомнил

2
Sergey_ko

Очень хорошая реклама

0
Kenn1y

Ждём Ultimate версию.

0
Никита Дроздоvv

Неожиданно

0
Tiberius684
0
Деньги Пикачу

Да уж, ещё немного и я начну верить, в то что говорят по первому каналу. Наверно их керосин крепче чем наш, но вроде они же со льдом всё бадяжат, а ведут себя как будно не мешают совсем. Судя по ролику не разведённый пьют.

-1