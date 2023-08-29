"Это наше время!": Дейв Батиста в рекламном ролике файтинга Mortal Kombat 1

Создатели Mortal Kombat 1 представили новый рекламный ролик предстоящего файтинга с живыми актерами вперемешку с игровыми кадрами.
Главная роль досталась Дейву Батисте, который зазывает окружающих к участию в турнире по смертельным единоборствам
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Это новый тренд такой - пихать в рекламу звёзд кино? Из-за Батисты то уж точно пойду и куплю себе МК, а еще пойду в Овер 2 из-за Сины, ну и уж точно уже бегу в Варзону 2 из-за Минаж, 21 Саважа и кто еще там есть? Кого я забыл?
Дженсен Эклз (Дин Винчестер) рекламировал Atomic Hearts)
ну так киберпанк купили же из за киану ривза...
Звезды всегда снимаются в рекламе, даже Шварц этим грешил. Поищи на Ютубе его ролики с японскими напитками
Ну и кринж :
я почему то испытал испанский стыд
Олдскульненько
Тоже сразу эту рекламу вспомнил
Очень хорошая реклама
Ждём Ultimate версию.
Неожиданно
Да уж, ещё немного и я начну верить, в то что говорят по первому каналу. Наверно их керосин крепче чем наш, но вроде они же со льдом всё бадяжат, а ведут себя как будно не мешают совсем. Судя по ролику не разведённый пьют.