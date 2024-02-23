Файтинг Mortal Kombat 1 получит кроссплей на следующей неделе

Netherrealm подтвердила, что кроссплей будет добавлен в Mortal Kombat 1 в грядущем патче на следующей неделе. Более подробную информацию об этой функции студия сообщит в начале следующей недели.
Названная "Krossplay", функция позволит игрокам объединяться друг с другом на других платформах, включая PS5, Xbox Series X|S и PC для Steam и Epic Games Store. К сожалению, похоже, что Nintendo Switch не получит функцию кроссплея в следующем обновлении.
Netherrealm постоянно выпускает обновления для Mortal Kombat 1 с момента ее запуска в сентябре 2023 года и подтвердила, что кроссплей появится в начале 2024 года. Одной из наиболее заметных функций, уже добавленных в обновление, является поддержка Wi-Fi-фильтра. Это позволит игрокам отказываться от матчей в зависимости от интернет-соединения противника. Например, тот, кто использует проводное соединение, может отказаться от игры с тем, кто использует беспроводное соединение.
Последний DLC-персонаж для Mortal Kombat 1, Миротворец, появится 28 февраля для тех, кто приобрел Kombat Pack 1 и ранний доступ к нему. Все остальные смогут приобрести Миротворца примерно через неделю после этого.
Недавно был выпущен новый геймплейный трейлер Миротворца, демонстрирующий его фаталити на реактивном ранце и камео-бойца Джанет Кейдж.
Пошли они в пи...у со своим МК, я до сих пор чувствую себя ?????? (хотя по сути так и есть) что купил МК обходным путём, а по итогу они только после релиза сказали что онлайн для России и Беларуси отключён (а на бете всё было норм на сколько я знаю) , так мало того мне активировали со сменой профиля на Казахстан, терь не могу вернуть Steam на Россия. Я дурак, ибо MK1 этого точно не стоил, зачем я потратил 6-7 рублей я х.з.
p.s. Для особо одарённых напишу : "Знаю что можно играть по онлайн через смену DNS, но отношение к игрокам которые даже обходными путями купили твою игру просто ужас"
это ему уже не поможет,больше половины забросили игру.Игре больше полгода ,а они только решили добавить кроссплей.А про длц вообще печаль
А почему не релизе этого не было?
А я жду обновление которое добавит
Возможность создать своего персонажа
Мёртвому припарка
Когда игра уже никому толком не нужна, класс 👍
Лучше бы студия задержала выход своего недо-продукта на свет