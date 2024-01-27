Генеральный директор Warner Bros. Discovery подтвердил, что Mortal Kombat 1 достигла продаж в 3 миллиона копий

После объявления о том, что Mortal Kombat 1 от NetheRealm было продано почти три миллиона копий в ноябре прошлого года, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав подтвердил Variety, что продажи наконец достигли этой цифры. Игра вышла в сентябре 2023 года для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch.
Заслав также отметил, что это один из четырех ИС, которые Warner Bros. оценивает в 1 миллиард долларов (остальные — «Гарри Поттер», «Игра престолов» и DC). В качестве своего рода перезагрузки, события Mortal Kombat 1 происходят в Новой Эре, где Бог Огня Лю Кан наставляет таких людей, как Райден, Кунг Лао и других, для участия в турнире. Однако темные силы действуют, и вскоре конфликт вспыхивает снова.
Несмотря на свой успех, боевик столкнулся с противоречиями: от многочисленных ошибок и ужасного порта Switch (который с тех пор улучшился) до негативной реакции на обширную монетизацию. Недавно в качестве бойца-камео был добавлен Хамелеон, а к февралю запланирована кроссплатформенная игра. Соавтор Эд Бун также подтвердил, что сюжетное DLC находится в разработке.