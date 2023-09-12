Хруст костей и море крови в релизном трейлере файтинга Mortal Kombat 1

Разработчики из NetherRealm Studios и издательство Warner Bros. Games представили эффектный
релизный файтинга Mortal Kombat 1.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. На кадрах ролика представлены некоторые сюжетные сцены, а также кровавые и эффектные фаталити.
Действие игры происходит после окончания Mortal Kombat 11, в котором Лю Канг стал богом и создал отдельную вселенную. Это позволило команде перезагрузить серию и изменить некоторые сюжетные элементы.
А следующая часть будет называться Мортал Комбат 0.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХ
Mortal Kombat 1 1/2
Мортал Комбат Начало начал
Mortal Kombat 22
Да уж, эмпресс твой ход.
Быстрее будет офлайн аккаунт купить чем ждать как минимум год
главное денежку задонать ей за взлом
Это уже не интересно и не актуально!
после этого трейлера я пошел и предзаказал premium edition
уж очень все сасно выглядит
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здоровья тебе, надеюсь рвота пропадет
прими лучше что ни будь для кишечника
базированный фанат МК, хорош!
👌
Таких игр нет
жаль