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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 336 оценок

Хруст костей и море крови в релизном трейлере файтинга Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Разработчики из NetherRealm Studios и издательство Warner Bros. Games представили эффектный
релизный файтинга Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store. На кадрах ролика представлены некоторые сюжетные сцены, а также кровавые и эффектные фаталити.

Действие игры происходит после окончания Mortal Kombat 11, в котором Лю Канг стал богом и создал отдельную вселенную. Это позволило команде перезагрузить серию и изменить некоторые сюжетные элементы.

-4
15
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 15
Ваш комментарий
kolinmah

А следующая часть будет называться Мортал Комбат 0.

1
Baldurs Gate 3 шит игра

АХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХ

1
sergeu78

Mortal Kombat 1 1/2

0
ChiliPepper

Мортал Комбат Начало начал

1
Omnia Smirnow ChiliPepper

Mortal Kombat 22

0
Dakini

Да уж, эмпресс твой ход.

0
Никита Дроздоvv

Быстрее будет офлайн аккаунт купить чем ждать как минимум год

-1
electr01

главное денежку задонать ей за взлом

-2
1ABB1

Это уже не интересно и не актуально!

-1
electr01

после этого трейлера я пошел и предзаказал premium edition

уж очень все сасно выглядит

-2
Awareness of greatness

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-1
electr01 Awareness of greatness

здоровья тебе, надеюсь рвота пропадет

прими лучше что ни будь для кишечника

-1
roaddogg

базированный фанат МК, хорош!

1
Awareness of greatness electr01
здоровья тебе

👌

прими лучше что ни будь для кишечника

Таких игр нет

0
electr01 Awareness of greatness

жаль

0