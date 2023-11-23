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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 630 оценок

Игроки нашли способ бесплатно получать платные скины в Mortal Kombat 1

Gutsz
Новости

Поддержка брутального файтинга Mortal Kombat 1 со стороны студии NetherRealm вызывает все больше вопросов. Пользователи активно критикуют разработчиков за отсутствие обещанного бесплатного контента и навязчивую политику монетизации проекта. Недавно в игру стали возвращаться скины из прошлого сезона, которые изначально были бесплатными, но теперь их сделали платными. Игроки не стали терпеть такую наглость и нашли способ получить их бесплатно.

Первый сезон в Mortal Kombat 1 вряд ли можно назвать удачным для игроков. Разработчики сделали его несбалансированным и сложным, поэтому многие просто не успели получить награды за него. Вместо того, чтобы порадовать геймеров и выдать им положенный приз, в NetherRealm решили дать возможность купить их за реальные деньги через внутриигровой магазин.

Пользователи призывают бойкотировать любые покупки в Mortal Kombat 1. Для всех желающих получить новые облики для героев, был найден достаточно простой способ их бесплатного получения. Игрокам всего лишь нужно сменить дату на устройстве, с которого запущена игра, установив любую дату до 11 ноября. После этого нужно перейти в режим "Вторжение" и запустить финальный бой. Победив противника, все скины будут начислены на аккаунт бесплатно.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Лайк за фотку.

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rewgerg43252

Когда эти активные гомосексуалисты выложат финансовый отчёт, мы узнаем результаты бунта.
P.S. Почему активные? Потому что фанаты донатных помоек- уж точно пассивы.

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