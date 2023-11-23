Игроки нашли способ бесплатно получать платные скины в Mortal Kombat 1

Поддержка брутального файтинга Mortal Kombat 1 со стороны студии NetherRealm вызывает все больше вопросов. Пользователи активно критикуют разработчиков за отсутствие обещанного бесплатного контента и навязчивую политику монетизации проекта. Недавно в игру стали возвращаться скины из прошлого сезона, которые изначально были бесплатными, но теперь их сделали платными. Игроки не стали терпеть такую наглость и нашли способ получить их бесплатно.
Первый сезон в Mortal Kombat 1 вряд ли можно назвать удачным для игроков. Разработчики сделали его несбалансированным и сложным, поэтому многие просто не успели получить награды за него. Вместо того, чтобы порадовать геймеров и выдать им положенный приз, в NetherRealm решили дать возможность купить их за реальные деньги через внутриигровой магазин.
Пользователи призывают бойкотировать любые покупки в Mortal Kombat 1. Для всех желающих получить новые облики для героев, был найден достаточно простой способ их бесплатного получения. Игрокам всего лишь нужно сменить дату на устройстве, с которого запущена игра, установив любую дату до 11 ноября. После этого нужно перейти в режим "Вторжение" и запустить финальный бой. Победив противника, все скины будут начислены на аккаунт бесплатно.
Лайк за фотку.
Когда эти активные гомосексуалисты выложат финансовый отчёт, мы узнаем результаты бунта.
P.S. Почему активные? Потому что фанаты донатных помоек- уж точно пассивы.