Информация о Mortal Kombat 1 на самом деле была слита еще в прошлом году, но ее тогда даже не заметили ©

Фанаты Mortal Kombat только сейчас осознали, что подробности сюжета и геймплея следующей части франшизы, Mortal Kombat 1, действительно были слиты в прошлом году неизвестным аккаунтом. В то время никто не воспринял утечку всерьез, но теперь, когда официальные подробности стали известны, выяснилось, что все это время они были правдой.

Пост, который был удален, назывался "С Новым годом r/mortalkombatleaks. Я предлагаю вам загадку о том, что будет в MK12. Разгадайте ее, и я расскажу больше. Удачи". Всего автор утечки опубликовал девять загадок, а позже сообщил правильные ответы, показанные на изображении ниже благодаря одному из пользователей Reddit.

Многие из этих высказываний теперь подтверждены, например, новая система бойцов Kameo, которая, по словам NetherRealm, "привносит в игру уникальный набор персонажей-партнеров". Затем на Summer Game Fest в этом году студия подтвердила более подробную информацию об этой системе, сообщив, что игроки смогут вызывать бойцов нажатием одной кнопки.

К сожалению, автор публикации исчез, удалив свой аккаунт вместе с сообщением, что говорит о том, что новых инсайдерских новостей от него, скорее всего, не будет. Впрочем, это не так важно, поскольку до выхода Mortal Kombat 1 осталось всего несколько месяцев.