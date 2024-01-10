Камелеона присоединится к Mortal Kombat 1 в качестве камео-бойца на следующей неделе

Когда разработчик NetherRealm Studios объявил первоначальный состав Mortal Kombat 1, несколько любимцев фанатов оказались не у дел. К счастью, по традиции современных MK-игр NetherRealm быстро анонсировала первый Kombat Pack.
В течение нескольких месяцев в Mortal Kombat 1 постепенно добавлялись новые персонажи. Первыми тремя стали Омни-Мэн, камео-боец Тремор и Куан-Чи. Последний был добавлен в игру в середине декабря, и многие предполагали, что вместе с ним в качестве камео-бойца появится Камелеона. К сожалению для фанатов Камелеоны, она не была добавлена в игру, но вчера NetherRealm наконец-то раскрыла дату ее выхода, и игрокам не придется долго ждать, чтобы добавить ее в свой состав.
Камелеона официально появится 16 января. Опять же, это камео-боец, так что не ждите от нее полноценных возможностей. Вместо этого ее можно будет использовать в качестве дополнения к способностям вашего основного бойца. Как и ожидалось, одним из ее главных достоинств является "универсальность", что не может не радовать игроков-ветеранов Mortal Kombat. Вся фишка Камелеоны в том, что она может копировать других бойцов и использовать некоторые из их способностей.
Mortal Kombat 1 уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и PC.
камео - самое худшее,что придумали в мк. Вообще не гармонично и ни к месту зачастую.
Ну и пусть будет.
а мк так и не взломали
Печально все это. Мало того что сама игра стоит дохрена. Так еще и бойцов за деньги по подписке теперь. Спи спокойно мортик.(((
p.s. и судя по обзорам игра превратилась в доилку...
Камео персонажа про которого мало кто слышал. Интересно кто вообще расстраивался..
кто это?
Камеолена