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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 696 оценок

Камелеона присоединится к Mortal Kombat 1 в качестве камео-бойца на следующей неделе

butcher69
Новости

Когда разработчик NetherRealm Studios объявил первоначальный состав Mortal Kombat 1, несколько любимцев фанатов оказались не у дел. К счастью, по традиции современных MK-игр NetherRealm быстро анонсировала первый Kombat Pack.

В течение нескольких месяцев в Mortal Kombat 1 постепенно добавлялись новые персонажи. Первыми тремя стали Омни-Мэн, камео-боец Тремор и Куан-Чи. Последний был добавлен в игру в середине декабря, и многие предполагали, что вместе с ним в качестве камео-бойца появится Камелеона. К сожалению для фанатов Камелеоны, она не была добавлена в игру, но вчера NetherRealm наконец-то раскрыла дату ее выхода, и игрокам не придется долго ждать, чтобы добавить ее в свой состав.

Камелеона официально появится 16 января. Опять же, это камео-боец, так что не ждите от нее полноценных возможностей. Вместо этого ее можно будет использовать в качестве дополнения к способностям вашего основного бойца. Как и ожидалось, одним из ее главных достоинств является "универсальность", что не может не радовать игроков-ветеранов Mortal Kombat. Вся фишка Камелеоны в том, что она может копировать других бойцов и использовать некоторые из их способностей.

Mortal Kombat 1 уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и PC.

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7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SubaruBrzDream

камео - самое худшее,что придумали в мк. Вообще не гармонично и ни к месту зачастую.

8
alexhistory

Ну и пусть будет.

0
Scorpion_win

а мк так и не взломали

0
Egik81

Печально все это. Мало того что сама игра стоит дохрена. Так еще и бойцов за деньги по подписке теперь. Спи спокойно мортик.(((

p.s. и судя по обзорам игра превратилась в доилку...

0
Ясос Убибу

Камео персонажа про которого мало кто слышал. Интересно кто вообще расстраивался..

0
Zlobin_Evgeny

кто это?

0
Dirkus

Камеолена

0