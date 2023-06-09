Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1

Одновременно с дебютным показом геймплея Mortal Kombat 1 на время Summer Game Fest, студия NetherRealm поделилась подборкой нескольких официальных скриншотов, на которых можно удивить таких бойцов как: Кенши , Джексон «Джакс» Бриггс, Лю Канг, Саб-Зиро, Китану и Кано. Также на скриншотах можно удивить так называемую систему "Камео", системы персонажей поддержки, которые могут вмешиваться в бой.
NetherRealm Studios в очередной раз подтверждает, что они на высоте, когда речь заходит о дизайне файтингов. Все освещение, текстуры и эффекты окружающей среды стали еще лучше. Модели персонажей упрощены, но при этом визуально эффектны, а каждый из представленных эпизодов выглядит весьма эффектно. Если говорить о графике, то наиболее ожидаемым аспектом игры стали фаталити и X-Ray, и Mortal Kombat 1 не разочаровал. Каждое фирменное и завершающее движение привносит свой особый стиль и жестокость, которую фанаты ожидают от серии.
Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.
Джакс моей мечты, те то что тот пупсик из 11
чем бы их удивить?...
до сих пор нет ясности - войдут ли в ростер камео-герои.
если нет, но Незеры рискуют знатно хлебнуть помоев от геймеров.
скорее всего нет, ты на их качество проработки посмотри, оно сильно отличается от основных
типа вот тебе есть саб-зиро игровой, а есть саб-зиро камео, который ниндзя, который слишком дерьмово выглядит, Эда Буна уже прессует Сержант Графоуни
Почему после 9 мортухи у женских персонажей уменьшается грудь и добавляется всё больше одежды? В 15 части вообще будут плоскодонки в хиджабах.
P.S. В своих влажных мечтах я грезю о ремейке 9 части на UE 5, с сохранением сексуальности женских героинь.
Ну чтож...сменили бога грома на бога огня, в мк2 будет бог воды, в мк 3 бог земли - а потом надеюсь люди перестанут покупать рескины 10й части =)
какое же дерьмо... можно было просто сделать ремейк Trilogy и срубить пару миллиардов по фасту, но увы люди не хотят зарабатывать
ремейк Trilogy уже был..это мк 2011