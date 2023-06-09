Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1 ©

Одновременно с дебютным показом геймплея Mortal Kombat 1 на время Summer Game Fest, студия NetherRealm поделилась подборкой нескольких официальных скриншотов, на которых можно удивить таких бойцов как: Кенши , Джексон «Джакс» Бриггс, Лю Канг, Саб-Зиро, Китану и Кано. Также на скриншотах можно удивить так называемую систему "Камео", системы персонажей поддержки, которые могут вмешиваться в бой.

NetherRealm Studios в очередной раз подтверждает, что они на высоте, когда речь заходит о дизайне файтингов. Все освещение, текстуры и эффекты окружающей среды стали еще лучше. Модели персонажей упрощены, но при этом визуально эффектны, а каждый из представленных эпизодов выглядит весьма эффектно. Если говорить о графике, то наиболее ожидаемым аспектом игры стали фаталити и X-Ray, и Mortal Kombat 1 не разочаровал. Каждое фирменное и завершающее движение привносит свой особый стиль и жестокость, которую фанаты ожидают от серии.

Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.