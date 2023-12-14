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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.4 664 оценки

Куан Чи в действии в новом геймплейном ролике Mortal Kombat 1

butcher69
Новости

Куан Чи, новый персонаж Mortal Kombat 1, был представлен NetherRealm Studios в геймплейном ролике, который вы можете увидеть ниже в "кратком изложении" его основных приемов.

Куан-Чи, доступный с сегодняшнего дня, 14 декабря, является старым знакомым для фанатов серии: его первое появление датируется малоизвестной Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero 1997 года.

Как видно из ролика, персонаж использует темную магию, чтобы произнести серию заклинаний вызова и нанести противникам огромный урон, а также использует порталы и жутких существ.

Mortal Kombat 1, проданный тиражом в три миллиона копий и получивший высокие оценки международной прессы, несомненно, является хорошей новой главой знаменитой саги о файтингах.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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