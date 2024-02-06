Миротворец появится в Mortal Kombat 1 в конце февраля

Ранее сегодня появились слухи о Миротворце в Mortal Kombat 1. Слухи начались, когда игроки заметили, что внутриигровой таймер для текущей Боевой Лиги был сдвинут на 23 дня назад, что заставило многих предположить, что Миротворец не появится до релиза 4-го сезона, который состоится 28 февраля.

Теперь разработчик Mortal Kombat 1 компания NetherRealm официально заявила, что именно так и будет. Миротворец не появится в MK1 до старта 4-го сезона, а значит, фанатам придется подождать дольше, чем обычно, чтобы поиграть за знаменитого антигероя Джона Сины.

В анонсирующем твите NetherRealm сообщила, что Миротворец появится 28 февраля в Mortal Kombat 1, как уже говорилось выше. Однако важно отметить, что это только версия персонажа для раннего доступа, так что если вы не заплатили за доступ, вам придется подождать немного дольше.

Что не упоминается в твите, так это то, появится ли Миротворец вместе с новым камео-бойцом. Помните, когда Куан Чи появился в конце прошлого года, NetherRealm объявила, что Хамелеон со временем появится в игре. Хотя она не появилась в игре вместе с Куан Чи, прошло совсем немного времени, прежде чем она была добавлена.

Mortal Kombat 1 уже доступна на платформах PlayStation, Xbox и PC.