Mortal Kombat 1 получит сюжетное DLC в духе Mortal Kombat 11: Aftermath с продолжением оригинальной истории

С приближением окончания 2023 года подходит к концу и первый этап активной поддержки нового файтинга Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment. В сообществе поклонников игры в основном царит негативное настроение из-за странной системы монетизации в игре и не слишком оперативных патчей. Однако у разработчиков есть все шансы исправить ситуацию. В команде NetherRealm уверены в светлом будущем файтинга, поэтому уже сейчас заговорили о сюжетном дополнении.
Намек на сюжетное DLC поступил от геймдизайнера игры, Эда Буна. В своем последнем обращении он подтвердил планы на выпуск дополнения для Mortal Kombat 1 в духе расширения Aftermath для Mortal Kombat 11. Игроков ждет полноценное продолжение истории на несколько часов, а также новые играбельные бойцы.
Но планы разработчиков не ограничиваются этим. После выхода сюжетного дополнения игроков Mortal Kombat 1 ждет «большой сюрприз». Так разработчики, вероятно, намекают на релиз еще одного аддона в будущем.
Анонсируют DLC, а тем временем ПК версия в ужасном техническом состоянии.
Первый этап поддержки зато заканчивается :D
Давно пора действовать уже и добавить настоящие Бруталити из ультиматума!
Пусть идут на 3 веселые буквы. Пожалел о том, что взял премиум за 7к
Дойка лохов