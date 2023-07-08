Mortal Kombat 1 появится с новостями на San Diego Comic-Con 2023 ©

Серия Mortal Kombat будет представлена на San Diego Comic-Con в том или ином качестве после недавнего Kombat Kast, на котором были показаны новые бойцы Mortal Kombat 1.

Эд Бун, один из создателей серии Mortal Kombat и геймдиректор Mortal Kombat 1, сообщил об этом, сказав, что "на San Diego Comic-Con будет весело".

На этой неделе Бун написал в Твиттере о SDCC, и хотя он не упомянул конкретно Mortal Kombat, он включил тот же эмодзи дракона, который он использует во многих своих твитах о серии файтингов. Если NetherRealm Studios не преподнесет самый большой сюрприз в истории и не объявит о новой игре Injustice, можно с уверенностью предположить, что поклонники Mortal Kombat с нетерпением ждут SDCC. Напомним, что в последний раз, когда Бун сказал, что что-то "должно быть весело", мы получили полное раскрытие самой игры.

Но чего же им стоит ждать? Поскольку на данный момент подтверждена лишь горстка персонажей и камеo-бойцов, одна из наиболее вероятных теорий сейчас заключается в том, что мы увидим подтверждение еще нескольких бойцов в какой-то момент во время SDCC. Геймплейные механики, такие как сами бойцы Kameo, в основном уже раскрыты, а о деталях сюжета, вероятно, не будут много говорить, чтобы избежать спойлеров, поэтому раскрытие персонажей имеет наибольший смысл.