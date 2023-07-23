Mortal Kombat 1 предложит совершенно новый сюжет, в котором будет много интересных моментов

Mortal Kombat 1 станет своего рода перезагрузкой франшизы, а значит, принесет много отличий в сюжете и персонажах. Во время San Diego Comic-Con 2023 продюсеры прокомментировали эти изменения. По словам Эда Буна, перезапуск позволит команде повести игру в совершенно ином направлении, отличающемся от привычного, используя элементы, которые уже встречались игрокам в прошлом.
После принятия решения о том, что мы хотим перезагрузить игру, пришло желание сделать что-то новое. По правде говоря, мы смотрели на весь тот замечательный базис, который у нас был раньше. И затем, обсуждая детали, мы пришли к выводу, что нужно взять ту основу, но при этом подать историю с другой стороны, чтобы удивить игроков и вдохнуть в нее что-то новое. Таким образом, мы смогли обыграть историю Саб Зиро, его отношения со Скорпионом, историю происхождения Милины, ее отношения с Китаной и Синдел - было действительно интересно внести во все эти изменения и придать им несколько иное направление.
Впрочем, по словам Доминика Чанчиоло, руководителя сюжетного отдела NetherRealm Studios, игроки все равно обнаружат в игре уже ставшие для них привычными детали, которые всегда играли важную роль в сюжете, как например, тема противоборства между Скорпионом и Саб Зиро.
Присутствуют намеки и на то, что было раньше: между Скорпионом и Саб Зиро неизменно идет противостояние, но теперь они не смертельные враги, стремящиеся убить друг друга. Теперь они братья, и это братский конфликт. Это пример того, как мы меняем персонажей, взаимоотношения и всю игру. При этом Лю Кан и Рэйден в прямом смысле слова поменялись местами. Лю Кан - бог, а Рэйден - обычный человек, и это здорово. По мне, так это одна из главных особенностей сюжета игры.
Комментируя игровые возможности на консолях нового поколения, Тьяго Гомес, арт-директор, отметил, что теперь у студии "гораздо больше возможностей для демонстрации различных мелких деталей", к примеру, следов от швов на костюме Ли Мэй.
В заключение, говоря о новом сюжете Mortal Kombat, Бун отметил, что в игре будет " очень впечатляющая одиночная игра". К сожалению, разработчик не предоставил никакой информации о ней, но, по его словам, нас ожидает нечто "совершенно новое и очень захватывающее".
Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября этого года, игра будет доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Который опять закончится вселенским сбросом и новым (в очередной раз) таймлайном?
Изза ценника в 5к и осознанием того сколько туда напихают длс на старте вообще брать не хочется может как нибудь на распродажах финальную версию заберу, а так это первый МК вокруг которого я не испытываю никакого хайпа
Зачем вообще покупать? WB гордо задрали нос и денег от нас не хотят, не вижу повода задрать нос в ответ и не забрать с зеленого сайта бесплатно
Можно было бы сказать про онлайн составляющую игры, но раз ты решил брать как-нибудь потом, то вряд ли тебя это вообще интересует
не знаю как вы а я возьму офлайн аккаунт если он будет
Самое ужасное даже не смена сюжета, а измениние персонажей в худшую сторону.
не так уж и плохо
Ай да Эд Бун! Вам всем насрать на моего любимого Скорпиона? Я всё равно заставлю вас его любить! Двух самых крутых перса МК (младшего Саб-Зиро и Нуб Сайбота) мы просто сотрём с лица МК, а Скорпиона теперь сделаем Куай Лиангом! Гениально ведь! И ещё эти роботы перетягивают внимание на себя. Нахрен их, стереть к чёрту! И да, ненавижу японцев, которые делают файтинги гораздо лучше, чем мы, поэтому Скорпион теперь будет китайцем.
И что там могут предложить "совершенно нового и захватывающего"?! 5-8 минут кат-сцен - драка - кат-сцена - драка - кат-сцена - драка... Или вернётся ходьба-бродьба с Beat ’em up-ом из старых частей?
Что в подобного рода файтинге ещё можно придумать?
Нелинейность сюжета как вариант
Например в той или иной ситуации ты можешь выбирать кого лупить и это приведет к определенным последствиям, либо не лупить вообще никого или драться против двоих в зависимости от принятых решений
В рамках МК это действительно было бы чем-то новым и захватывающим если правильно подать
По моему, если мне память не изменяет, иногда в сюжете Mk 11, но не факт, что там игра давала выбор, за кого сражаться. либо за этого перса, либо за этого. При этом менялся и соперник. У одного перса это один соперник, у другого другой. Но вроде это было не в Mk. По крайней мере, я не помню. Это, насколько я помню, в Injustice 2 было. Но если это было в Injustice 2, можно было бы сделать это в Mk или лучше.
Да, было такое но соперник не менялся, просто давали выбор за кого сражаться.
Интересно что они там с сюжетом в этот раз намутят .
Больше не верю словам буна он наглый врун этот цирк уродов больше не комбат а клоунада для тупоголовых фанатов,готовых постоянно жрать любую жалкую парашу под маркой МК.