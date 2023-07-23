Mortal Kombat 1 предложит совершенно новый сюжет, в котором будет много интересных моментов ©

Mortal Kombat 1 станет своего рода перезагрузкой франшизы, а значит, принесет много отличий в сюжете и персонажах. Во время San Diego Comic-Con 2023 продюсеры прокомментировали эти изменения. По словам Эда Буна, перезапуск позволит команде повести игру в совершенно ином направлении, отличающемся от привычного, используя элементы, которые уже встречались игрокам в прошлом.

После принятия решения о том, что мы хотим перезагрузить игру, пришло желание сделать что-то новое. По правде говоря, мы смотрели на весь тот замечательный базис, который у нас был раньше. И затем, обсуждая детали, мы пришли к выводу, что нужно взять ту основу, но при этом подать историю с другой стороны, чтобы удивить игроков и вдохнуть в нее что-то новое. Таким образом, мы смогли обыграть историю Саб Зиро, его отношения со Скорпионом, историю происхождения Милины, ее отношения с Китаной и Синдел - было действительно интересно внести во все эти изменения и придать им несколько иное направление.

Впрочем, по словам Доминика Чанчиоло, руководителя сюжетного отдела NetherRealm Studios, игроки все равно обнаружат в игре уже ставшие для них привычными детали, которые всегда играли важную роль в сюжете, как например, тема противоборства между Скорпионом и Саб Зиро.

Присутствуют намеки и на то, что было раньше: между Скорпионом и Саб Зиро неизменно идет противостояние, но теперь они не смертельные враги, стремящиеся убить друг друга. Теперь они братья, и это братский конфликт. Это пример того, как мы меняем персонажей, взаимоотношения и всю игру. При этом Лю Кан и Рэйден в прямом смысле слова поменялись местами. Лю Кан - бог, а Рэйден - обычный человек, и это здорово. По мне, так это одна из главных особенностей сюжета игры.

Комментируя игровые возможности на консолях нового поколения, Тьяго Гомес, арт-директор, отметил, что теперь у студии "гораздо больше возможностей для демонстрации различных мелких деталей", к примеру, следов от швов на костюме Ли Мэй.

В заключение, говоря о новом сюжете Mortal Kombat, Бун отметил, что в игре будет " очень впечатляющая одиночная игра". К сожалению, разработчик не предоставил никакой информации о ней, но, по его словам, нас ожидает нечто "совершенно новое и очень захватывающее".

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября этого года, игра будет доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.