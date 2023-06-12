Mortal Kombat 1 работает на движке UE4 и ни один из камео-бойцов не будет доступен в качестве играбельного персонажа

Mortal Kombat 1 от NetherRealm работает на движке Unreal Engine 4, и ни один из камео-бойцов не будет доступен в качестве играбельного персонажа.
Выступая во время последнего эпизода The Jeff Gerstmann Show, геймдиректор Mortal Kombat 1 Эд Бун заявил, что игра работает на движке Unreal Engine 4. Из-за перехода на более новый движок до начала пандемии, дополнительная задержка привела бы к 7-летнему разрыву между Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat 1, если бы команда также работала над Injustice 3. Команда разработчиков посчитала, что это слишком долгий срок. Поэтому они решили пока отказаться от работы над Injustice 3 и сосредоточиться на Mortal Kombat 1.
Бун отметил, что переход на Unreal Engine 4 был сложным процессом, который потребовал от команды думать и действовать по-другому, чтобы интегрировать инструменты движка в свой файтинг. Переход на UE4 был неизбежен, но решение было принято как раз в тот момент, когда разразилась пандемия.
Он сообщил, что существуют нераскрытые режимы игры и множество новых персонажей, которые еще не объявлены. По его словам, команда разработчиков углубляется в последние несколько игр, чтобы удивить фанатов вниманием к деталям игры. Он сказал, что состав Mortal Kombat 1 становится все более непонятным, особенно с включением камео-бойцов.
Выбор персонажа здесь будет играть более важную роль, чем в предыдущих частях, а сюжет игры будет диктовать, кто входит в основной состав, а кто является камео-бойцом. Например, Кэсси и другие дети еще не родились в игре.
По словам Буна, в историях персонажей будут представлены моменты, устанавливающие их новую биографию и взаимоотношения. Сюжет перезагрузки был разработан во время разработки Mortal Kombat 11: Aftermath. Однопользовательский режим будет включать в себя обучающий раздел, в котором будет представлена концепция камео-бойцов
Бун сказал что некоторые бойцы будут доступны и как играбельные, и как камео, алло
ну да.В ролике видно кунг-лао камео и играбельного кунг-лао. Другое дело что они из разных версий
Я до сих пор не вкурил смысла этих камео бойцов, какая то халтура запихать бойцов за экран чтобы они иногда вылетали в чем смысл то, могли бы сделать так же как в 11 чтобы они только снаряды кидали
Добро пожаловать в "творчество" WB и Netherrealm. У них это уже давно так
ну это почти тоже что и в мк11,просто теперь у них 4 приема)
тем временем мы уже увидели Кун Лао и Саб зиро в роли камео бойцов на геймлейном видео
А он нам на**ер не нужон этот ваш камео. С чего они взяли, что это вообще будет интересно? Мда.. Реально какой-то кризис идей в индустрии...
Всё писец нашему любимому файтингу! 11 часть последнее хорошее что было! Фанаты хотят как можно больше бойцов в серии а эти болваны делают всё на оборот! Да и дизайн скорпиона с собзиро взбесил из за отсутствия у них капюшона и этих дурацких косичек на бошке!
Уууууу вообще звиздец.
Хотелось на возвращение режима Tag. Печально...