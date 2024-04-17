Mortal Kombat 1 - Сезон бурь уже начался

Помните четвертый сезон «Вторжений» Mortal Kombat 1? В любом случае, 5-й сезон, или «Сезон бурь», уже доступен и имеет более четкого антагониста. Это Темный Рейден, испорченная и явно более агрессивная версия Бога Грома, стремящаяся уничтожить угрозы Земному Царству.
Помимо новой битвы с боссом против Темного Рейдена, игроки также смогут разблокировать новое снаряжение и наряды для таких персонажей, как Джонни Кейдж, Скорпион, Лю Кан, генерал Шао, Саб-Зиро, Кунг Лао, Рейн и Райден. Вас ждут и другие новые встречи и мини-игры, а сезон будет доступен до 4 июня.
Mortal Kombat 1 доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch.