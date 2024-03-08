Mortal Kombat 1 в Steam получила -40% скидку и бесплатные выходные

Mortal Kombat 1 получила скидку в размере 40%, что делает её более доступной для широкого круга игроков. Кроме того, все желающие могут опробовать Mortal Kombat 1 бесплатно в течение 2 дней, но стоит учитывать, что для этого потребуется скачать около 123 Гб данных.
Важно отметить, что доступность игры может различаться в зависимости от региона. К сожалению, на данный момент Mortal Kombat 1 недоступна для покупки на территории Российской Федерации. Доступность по регионам тут
Есть несколько бесплатных DLC, но требуют покупки основной игры.
качать качается, а проверку не проходит- весь диск проморил всё норм- чё не нравиться проверке хз.
так еще и без включенного впн не поиграть, к серверам не соединяет
даже историю?
а она должна оффлайн запускать не?
Предпочитаемый DNS-сервер: 176.99.11.77
Альтернативный DNS-сервер: 80.78.247.254
это опробуй прописать в настройках сети и в настройках самого роутера если он есть
как она запустится оффлайн
там же дерьмува
а он прокидывает всё равно инет должен для активации- а при полном входе тупо оффлайн, короче должен работать.