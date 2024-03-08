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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 751 оценка

Mortal Kombat 1 в Steam получила -40% скидку и бесплатные выходные

VovanVV1982
Новости

Mortal Kombat 1 получила скидку в размере 40%, что делает её более доступной для широкого круга игроков. Кроме того, все желающие могут опробовать Mortal Kombat 1 бесплатно в течение 2 дней, но стоит учитывать, что для этого потребуется скачать около 123 Гб данных.

Важно отметить, что доступность игры может различаться в зависимости от региона. К сожалению, на данный момент Mortal Kombat 1 недоступна для покупки на территории Российской Федерации. Доступность по регионам тут

Есть несколько бесплатных DLC, но требуют покупки основной игры.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
jax baron

качать качается, а проверку не проходит- весь диск проморил всё норм- чё не нравиться проверке хз.

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meowme0wmeow
недоступна для покупки на территории Российской Федерации

так еще и без включенного впн не поиграть, к серверам не соединяет

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VovanVV1982

даже историю?

0
jax baron

а она должна оффлайн запускать не?

0
dreamevil2067 VovanVV1982

Предпочитаемый DNS-сервер: 176.99.11.77

Альтернативный DNS-сервер: 80.78.247.254

это опробуй прописать в настройках сети и в настройках самого роутера если он есть

0
dreamevil2067 jax baron

как она запустится оффлайн

там же дерьмува

0
jax baron dreamevil2067

а он прокидывает всё равно инет должен для активации- а при полном входе тупо оффлайн, короче должен работать.

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