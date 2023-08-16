На Gamescom Opening Night Live покажут новый трейлер Mortal Kombat 1

По мере того, как мы приближаемся к Gamescom Opening Night Live, список игр, которые будут представлены во время шоу, продолжает расти, и теперь к этому списку добавлен еще один крупный предстоящий релиз.
Было подтверждено, что Mortal Kombat 1 будет продемонстрирована на Gamescom Opening Night Live. Новостью поделился продюсер и ведущий шоу Джефф Кили в Твиттере, который также подтвердил, что соавтор серии и босс NetherRealm Studios Эд Бун появится на сцене, чтобы представить новейший трейлер игры.
Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Закрытое бета-тестирование будет проходить с 18 по 21 августа.