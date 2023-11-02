Незабываемая поездка на метро с Омни-мэном в геймплейном трейлере Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios и WB Games выпустили новый трейлер с Омни-мэна в Mortal Kombat 1, где в свою очередь, подтвердили дату выхода DLC-персонажа. Это уже второй трейлер для персонажа, но если первый трейлер был назван "первым взглядом", то этот - "официальный геймплейный трейлер". Как не трудно догадаться, в нем много геймплея. Кроме того, в трейлере сообщается, что персонаж появится в игре 9 ноября в виде Kombat Pack 1.
Для тех, кто не в курсе, Омни-Мэн - это первый персонаж, выходящий в составе Kombat Pack 1, премиального DLC, включающего следующих играбельных персонажей: Ермак, Куан Чи, Такэда, Омни-мэн, Миротворец и Хоумлендер. Также будут добавлены следующие Камео-бойцы: Тремор, Мавадо, Джонни Кейдж, Ферра и Хамелеон. Самый первый из этих персонажей появится вместе с Омни-мэном в этом месяце.
Жаль они не показали другое его фаталити. Мне было бы интересно как Омни-мен будет глаза выдавливать у Кенши)))
срамота!!!
Тремор получился офигенским, жаль что он только камео персонаж.
А для тех кто брал премиум он 2ого ноября появится что-ли? Там неделя раннего доступа же к персам из пака. Или как? Я чёт не догнал)
там перенесли похоже, увы. У кого премиум получит персонажа и камео 9ого числа только. Соответственно 16ого остальные
Надеюсь что это не будет чит персонаж который будет ломать весь баланс игры.
Тремор - топ, Омни-Мэн - лох.