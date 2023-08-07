Новый трейлер Mortal Kombat 1 посвятили Рептилии, Ашре и Хавику

Издательство Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios выпустили трейлер «Изгнанный» для Mortal Kombat 1, подтверждая, что Рептилия, Ашра и Хавик являются игровыми бойцами, а Сарина — бойцом-камео.
Все три персонажа, каждый из которых родом из разных миров, представлены в новом трейлере под названием «Изгнанные», в котором представлен первый взгляд на игровой процесс и элементы истории. Рептилия, также известный как Сизот, является рептилоидным рабом и оборотнем с окраин Внешнего мира, способным извергать сильное кислотоподобное вещество в противников. Ашра — демон Преисподней, которая отказалась от своей одержимой злом идеологии и теперь сражается с зачарованным кинжалом Крисс в поисках отпущения грехов. А Хавик — бунтарь-анархист из гнетущего царства Сейдо, намеревающийся свергнуть режим своего мира, используя уникальный боевой стиль, разрывающий конечности.
Mortal Kombat 1 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 19 сентября.
Рептилия выглядит просто бомбический. Ашра тоже нечего, а если ей дать шляпу, то вообще будет идеально. Да и без шляпы хорошо. А вот Хавик. Хавик здесь он разочаровал. Я бы хотел, чтоб он выглядит как в старых играх. В старых Mk Хавик выглядил лучше.
чо за хасбик