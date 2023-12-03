Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрывает геймплей Куан Чи

В это воскресенье компания Warner Bros. Games представила новый трейлер популярного антагониста Куан Чи; он появится в Mortal Kombat 1 14 декабря в составе DLC Kombat Pack для файтинга.
Персонаж впервые появился в анимации Mortal Kombat: Defenders of the Realm, а затем стал одним из самых популярных персонажей серии после дебюта в Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero; Однако за него можно было играть только в аркадной игре Mortal Kombat 4 1997 года.
Первое раскрытие игрового процесса было сделано во время дискуссии разработчиков на CCXP23, а также было представлено появление Хамелеона и Миротворца, которые будут доступны соответственно в январе и феврале 2024 года.
Куан Чи, Хамелеон и Миротворец входят в тот же пакет, что и игровые персонажи Омни-Мэн, Хоумлендер, Ермак и Такахаши Такеда, а также камео-бойцы Тремор, Мавадо, Джонни Кейдж и Ферра.
Да уж, добавить вырезаного персонажа...
Камильен просто топ! второй любимый камео персонаж! скорее бы она вышла!)
Ага, у нее снежно-белая кожа и она блондинка, и не похожа на азиатку, фигасе.
У неё раса такая же, что у Рептилии. Обе Затерианцы.
Хамелиона топчик!
тентакли кван чи хорошо подходят.
но он сам какой-то не зловещий. на рестлера в гриме похож. будто и не адский колдун вовсе.