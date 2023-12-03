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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 646 оценок

Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрывает геймплей Куан Чи

monk70
Новости

В это воскресенье компания Warner Bros. Games представила новый трейлер популярного антагониста Куан Чи; он появится в Mortal Kombat 1 14 декабря в составе DLC Kombat Pack для файтинга.

Персонаж впервые появился в анимации Mortal Kombat: Defenders of the Realm, а затем стал одним из самых популярных персонажей серии после дебюта в Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero; Однако за него можно было играть только в аркадной игре Mortal Kombat 4 1997 года.

Первое раскрытие игрового процесса было сделано во время дискуссии разработчиков на CCXP23, а также было представлено появление Хамелеона и Миротворца, которые будут доступны соответственно в январе и феврале 2024 года.

Куан Чи, Хамелеон и Миротворец входят в тот же пакет, что и игровые персонажи Омни-Мэн, Хоумлендер, Ермак и Такахаши Такеда, а также камео-бойцы Тремор, Мавадо, Джонни Кейдж и Ферра.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Да уж, добавить вырезаного персонажа...

2
Megido

Камильен просто топ! второй любимый камео персонаж! скорее бы она вышла!)

1
M0208

Ага, у нее снежно-белая кожа и она блондинка, и не похожа на азиатку, фигасе.

0
Xstranger

У неё раса такая же, что у Рептилии. Обе Затерианцы.

0
Omnia Smirnow

Хамелиона топчик!

1
Озверин

тентакли кван чи хорошо подходят.
но он сам какой-то не зловещий. на рестлера в гриме похож. будто и не адский колдун вовсе.

1