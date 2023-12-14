Ожидается, что Mortal Kombat 1 наконец получит кросс-плей в начале следующего года

Mortal Kombat 1 готовится обеспечить поддержку кросс-плея игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | Игроки S где-то в феврале 2024 года.
Разработчик NetherRealm Studios объявил об обновлении во время недавней прямой трансляции, пообещав выпустить долгожданную многопользовательскую функцию всего через несколько месяцев.
Во время стрима также выяснилось, что поддержка фильтров Wi-Fi появится в ближайшем будущем. Это дает поклонникам многопользовательской игры Mortal Kombat 1 возможность отклонять матчи на основе подключения к Интернету другого пользователя.
Наконец, «очень скоро» будут показаны примечания к патчу для последнего обновления Mortal Kombat 1. Менеджер сообщества Тайлер Лэнсдаун сказал, что NetherRealm работает над тем, чтобы внести позитивные изменения, которые помогут конкретизировать общий опыт. Это включает в себя более широкие изменения качества жизни, а также изменения некоторых персонажей Камео, таких как Кано, Соня Блейд и Кунг Лао.
Сама прямая трансляция была сосредоточена на многообещающем DLC и любимце фанатов серии Куан Чи. Мы знали, что персонаж должен появиться в Kombat Pack Mortal Kombat 1, а NetherRealm напомнила игрокам специальным трейлером в начале этого месяца, но сегодняшнее событие позволило более внимательно взглянуть на его движения, визуальные эффекты и, конечно же, Fatality.
Куан Чи появится в Mortal Kombat 1 14 декабря для покупателей раннего доступа, а для всех остальных персонаж появится 21 декабря. Дата выхода кросс-игры или каких-либо других новых функций не разглашается.