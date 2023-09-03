До выхода Mortal Kombat 1 на игровых приставках и ПК осталось немногим более двух недель. Как ожидается, на компьютерах будут использоваться защита Denuvo. Эту информацию можно найти на странице игры в Steam.
Таким образом, файтинг будет защищен от взлома по крайней мере на какое-то время. Однако интересно посмотреть, как это повлияет на производительность игры. И сколько времени пройдет, прежде чем разработчики решат удалить Denuvo.
В любом случае, помимо ПК, Mortal Kombat 1 будет доступен на PlayStation, Xbox и Switch.
В новой части файтинга нас ждет перезапуск вселенной, посвященный Лю Кану. В игре будет около 20 основных бойцов и несколько знаменитых камео. Последние будут вовлечены в специальные приемы. Также ожидается появление нового режима "Вторжения".
Подтверждено: Mortal Kombat 1 на PC будет защищён Denuvo
До выхода Mortal Kombat 1 на игровых приставках и ПК осталось немногим более двух недель. Как ожидается, на компьютерах будут использоваться защита Denuvo. Эту информацию можно найти на странице игры в Steam.
FIGHT!
Кто бы сомневался что там её не будет.
Не велика потеря, когда нибудь да удалят, тем более каждую часть скупаю по максимальной скидке в стиме всегда.
Зато Tekken 8 будит без сраново!
На старте не особо интересно, тем более, что многих желаемых персов нет, да и не особо нравится механика камео.
достали этот мусор пихать