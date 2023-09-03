на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 332 оценки

Подтверждено: Mortal Kombat 1 на PC будет защищён Denuvo

Simple Jack
Новости

До выхода Mortal Kombat 1 на игровых приставках и ПК осталось немногим более двух недель. Как ожидается, на компьютерах будут использоваться защита Denuvo. Эту информацию можно найти на странице игры в Steam.

Таким образом, файтинг будет защищен от взлома по крайней мере на какое-то время. Однако интересно посмотреть, как это повлияет на производительность игры. И сколько времени пройдет, прежде чем разработчики решат удалить Denuvo.

В любом случае, помимо ПК, Mortal Kombat 1 будет доступен на PlayStation, Xbox и Switch.

В новой части файтинга нас ждет перезапуск вселенной, посвященный Лю Кану. В игре будет около 20 основных бойцов и несколько знаменитых камео. Последние будут вовлечены в специальные приемы. Также ожидается появление нового режима "Вторжения".

Источник  
-10
6
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Nick1906

FIGHT!

0
kotasha

Кто бы сомневался что там её не будет.

0
KIBERMAX

Не велика потеря, когда нибудь да удалят, тем более каждую часть скупаю по максимальной скидке в стиме всегда.

-1
DavieDzhons

Зато Tekken 8 будит без сраново!

2
Kenn1y

На старте не особо интересно, тем более, что многих желаемых персов нет, да и не особо нравится механика камео.

-1
Rorschach93

достали этот мусор пихать

-1