Размер Mortal Kombat 1 на Xbox Series X составляет 140 ГБ

Современные игры становятся все тяжелее и тяжелее, и грядущий файтинг от NetherRealm Studios в очередной раз доказывает это. Благодаря сообщению пользователя, мы узнали, что Mortal Kombat 1 будет весить около 140 ГБ на Xbox Series X.
По некоторым данным, версия для Xbox Series S будет весить чуть более 100 ГБ. Это существенная разница, но возможно, что версия для Xbox Series X содержит более детализированные графические ресурсы, которые не могут быть использованы на Series S.
Очевидно, что это текущий вес, но возможно, что в будущих обновлениях размер игры будет оптимизирован или, что более вероятно, увеличен за счет новых DLC и обновлений.
Кроме того, недавно были анонсированы новые персонажи для Mortal Kombat 1. Известно, например, что несколько известных актеров подарили свои черты некоторым бойцам.
В частности, речь идет о Меган Фокс, которая подарила свой голос и лицо вампирше Нитаре. Кроме того, известно, что Жан-Клод Ван Дамм также будет присутствовать в игре, хотя в данном случае это не самостоятельный персонаж, а "всего лишь" скин, который можно наложить на Джонни Кейджа.
Напомним, что Mortal Kombat 1 будет доступна с 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Ранний доступ для обладателей специального издания назначен на 14 сентября 2023 года.
Интересно сколько будет весить Гта6 гб так 250?🤔
Чего не 500 гигабайт? Ну мало ли, локации размером в спичечный коробок много занимают.
Хороший вес, как минимум для продажи терабайтников
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке.
Сделали бы по этой игре рпг какое нибудь. ВОт как ведьмак, только герой из мк.
Взять сисястую соню блейд и идти против всего мира.
В жта 5 моды поставь и наслаждайся.
Я купил гта 5 за 2к рублей ключ в стим, и наиграл 2 часа.
Зачем значится покупал. Но идея с модами интересная. Потому что в онлайне играть невозможно, читеры.
У меня друг(уже нет) с башкирии, он работает вахтами и приходит в гта рп все деньги донатит, что остается бухает и так по кругу уже года 2. Нас 3 друга было, он в итоге третьего кинул на 5к рублей, променял 10 летнюю дружбу на копейки. Лишь бы задонатить или набухаться, уж не знаем куда он потратил их.
Согласен, но в роли гг лучше поставить Джони Кейджа или Саб-Зиро
На бабу конечно.
Хотите прикол, гляньте цену для ру региона...
погуглил. Standart Edition 5299 Р.
Premium Edition 7399 Р
Честно говоря, я не жду от мк1, т.к. это уже не мк, а цирк.
в чём прикол? просто пох абсолютно. хомяки тока понесут деньги, а потом будут ныть с нacpaльным, как у них всё якобы плохо
mk 11 весит сотку , но я все равно не понимаю почему файтинг столько весит .
На боксе если не загружать заставочки, то он весит 41 гб.
На ПК если вырезать все видео она всё ровно весит 92 гига
Такой вес уже толком и не удивляет.
Было бы хорошо, если бы разработчики тех персов, что не являются полноценно играбельными, сделали бы таковыми. Хотя такое скорее всего будет в длс, что, в принципе, неудивительно.
А я купил премиум издание на пк!
научитесь сжимать файлы, бездарные недопрограммисты
Как и 11
Я вообще не пойму современных геймеров ? Такое ощущение, что одни мамкины сынки сидят тут ) Заранее прошу прощения у остальных адекватных игроков. Теперь поясню почему я так решил. Одни ноют что за 5-7-10 лет не могут накопить на апгрейд для компа, другие на нехватку оперативной памяти, теперь третьи на то, что игры весят под 100 Гб. Ау вы все с луны вчера что ли прилетели ? За 5 лет не можете накопить на новый комп ? Е мае, до всем известных событий в мире существовали более менее адекватные рассрочки и кредиты если на то уж пошло. Вам не хватает оперативы ? Так даже сейчас цены на нее адекватней некуда, так еще и выбора море просто. Про SSD я вообще молчу ! Не хотите покупать в рыжем магазине или ему подобном берите на Авито, данная платформа уже давным давно из места где сбывают бу и ширпотреб превратилась в полноценный маркетплейс где цены лучше некуда.