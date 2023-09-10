Размер Mortal Kombat 1 на Xbox Series X составляет 140 ГБ ©

Современные игры становятся все тяжелее и тяжелее, и грядущий файтинг от NetherRealm Studios в очередной раз доказывает это. Благодаря сообщению пользователя, мы узнали, что Mortal Kombat 1 будет весить около 140 ГБ на Xbox Series X.

По некоторым данным, версия для Xbox Series S будет весить чуть более 100 ГБ. Это существенная разница, но возможно, что версия для Xbox Series X содержит более детализированные графические ресурсы, которые не могут быть использованы на Series S.

Очевидно, что это текущий вес, но возможно, что в будущих обновлениях размер игры будет оптимизирован или, что более вероятно, увеличен за счет новых DLC и обновлений.

Кроме того, недавно были анонсированы новые персонажи для Mortal Kombat 1. Известно, например, что несколько известных актеров подарили свои черты некоторым бойцам.

В частности, речь идет о Меган Фокс, которая подарила свой голос и лицо вампирше Нитаре. Кроме того, известно, что Жан-Клод Ван Дамм также будет присутствовать в игре, хотя в данном случае это не самостоятельный персонаж, а "всего лишь" скин, который можно наложить на Джонни Кейджа.

Напомним, что Mortal Kombat 1 будет доступна с 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Ранний доступ для обладателей специального издания назначен на 14 сентября 2023 года.