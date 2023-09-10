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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 334 оценки

Размер Mortal Kombat 1 на Xbox Series X составляет 140 ГБ

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butcher69
Новости

Современные игры становятся все тяжелее и тяжелее, и грядущий файтинг от NetherRealm Studios в очередной раз доказывает это. Благодаря сообщению пользователя, мы узнали, что Mortal Kombat 1 будет весить около 140 ГБ на Xbox Series X.

По некоторым данным, версия для Xbox Series S будет весить чуть более 100 ГБ. Это существенная разница, но возможно, что версия для Xbox Series X содержит более детализированные графические ресурсы, которые не могут быть использованы на Series S.

Очевидно, что это текущий вес, но возможно, что в будущих обновлениях размер игры будет оптимизирован или, что более вероятно, увеличен за счет новых DLC и обновлений.

Кроме того, недавно были анонсированы новые персонажи для Mortal Kombat 1. Известно, например, что несколько известных актеров подарили свои черты некоторым бойцам.

В частности, речь идет о Меган Фокс, которая подарила свой голос и лицо вампирше Нитаре. Кроме того, известно, что Жан-Клод Ван Дамм также будет присутствовать в игре, хотя в данном случае это не самостоятельный персонаж, а "всего лишь" скин, который можно наложить на Джонни Кейджа.

Напомним, что Mortal Kombat 1 будет доступна с 19 сентября на ПК, Xbox Series X|S, PS5 и Nintendo Switch. Ранний доступ для обладателей специального издания назначен на 14 сентября 2023 года.

-5
20
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 20
Ваш комментарий
luVol

Интересно сколько будет весить Гта6 гб так 250?🤔

7
warp 37

Чего не 500 гигабайт? Ну мало ли, локации размером в спичечный коробок много занимают.

4
Deveron

Хороший вес, как минимум для продажи терабайтников

2
wianewa

Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке.

2
вупсич пупсич

Сделали бы по этой игре рпг какое нибудь. ВОт как ведьмак, только герой из мк.
Взять сисястую соню блейд и идти против всего мира.

1
Dok Rolf

В жта 5 моды поставь и наслаждайся.

0
вупсич пупсич Dok Rolf

Я купил гта 5 за 2к рублей ключ в стим, и наиграл 2 часа.
Зачем значится покупал. Но идея с модами интересная. Потому что в онлайне играть невозможно, читеры.
У меня друг(уже нет) с башкирии, он работает вахтами и приходит в гта рп все деньги донатит, что остается бухает и так по кругу уже года 2. Нас 3 друга было, он в итоге третьего кинул на 5к рублей, променял 10 летнюю дружбу на копейки. Лишь бы задонатить или набухаться, уж не знаем куда он потратил их.

1
Madiark

Согласен, но в роли гг лучше поставить Джони Кейджа или Саб-Зиро

0
Dark Kahn вупсич пупсич

На бабу конечно.

0
Big and Fat

Хотите прикол, гляньте цену для ру региона...

1
ugf16349

погуглил. Standart Edition 5299 Р.
Premium Edition 7399 Р
Честно говоря, я не жду от мк1, т.к. это уже не мк, а цирк.

-1
JohnTornton

в чём прикол? просто пох абсолютно. хомяки тока понесут деньги, а потом будут ныть с нacpaльным, как у них всё якобы плохо

0
Top Trader

mk 11 весит сотку , но я все равно не понимаю почему файтинг столько весит .

1
Usurper

На боксе если не загружать заставочки, то он весит 41 гб.

0
jax baron Usurper

На ПК если вырезать все видео она всё ровно весит 92 гига

0
TitanSteel

Такой вес уже толком и не удивляет.

Было бы хорошо, если бы разработчики тех персов, что не являются полноценно играбельными, сделали бы таковыми. Хотя такое скорее всего будет в длс, что, в принципе, неудивительно.

0
RTYWD

А я купил премиум издание на пк!

0
JohnTornton

научитесь сжимать файлы, бездарные недопрограммисты

0
Алан Битаров

Как и 11

0
Jay C

Я вообще не пойму современных геймеров ? Такое ощущение, что одни мамкины сынки сидят тут ) Заранее прошу прощения у остальных адекватных игроков. Теперь поясню почему я так решил. Одни ноют что за 5-7-10 лет не могут накопить на апгрейд для компа, другие на нехватку оперативной памяти, теперь третьи на то, что игры весят под 100 Гб. Ау вы все с луны вчера что ли прилетели ? За 5 лет не можете накопить на новый комп ? Е мае, до всем известных событий в мире существовали более менее адекватные рассрочки и кредиты если на то уж пошло. Вам не хватает оперативы ? Так даже сейчас цены на нее адекватней некуда, так еще и выбора море просто. Про SSD я вообще молчу ! Не хотите покупать в рыжем магазине или ему подобном берите на Авито, данная платформа уже давным давно из места где сбывают бу и ширпотреб превратилась в полноценный маркетплейс где цены лучше некуда.

-1