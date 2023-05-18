Скриншоты из трейлера предстоящего Mortal Kombat 1 и пару слов о трейлере ©

Ну что же, мы наконец-то дождались полного трейлера новой игры в серии Mortal Kombat. И, сдуя по всему, это будет как продолжение, так и перезапуск. То есть, эта игра продолжает события МК11, после событий показанных в дополнении Aftermath, однако каноничной сделали концовку Лю Кенга, который стал богом. При этом, Лю Кенг создал новую временную линию, со своим виденьем того, какой она должна быть, что возвращает нас в самое начало истории, но уже с новыми событиями. Из-за чего получилось два в одном. Как продолжение, так и перезапуск.

Признаюсь честно, трейлер мне понравился но он слабый, если сравнивать с предыдущими трейлерами прошлых игр серии. Ну, а Шанг Тсунг в качестве бонуса за предзаказ, это вообще самый ленивый бонус из всех. Ведь, могли бы за предзаказ дать кого-то другого, кто давно отдыхает на скамейке запасных персонажей, но разработчики решили пойти таким путём.

Но перейдём к теме поста. Я решил сделать скриншоты из трейлера для тех, кому интересно было бы посмотреть на те или иные фрагменты. Да, я не делал скриншоты прямо всего и вся, а только конкретных кадров, но всё же. Думаю, вам будет интересно посмотреть на эти скриншоты, если вы вдруг что-то упустили.

Ну, и напоследок добавлю что, тот другой азиат в шляпе, на которого все говорят что это Рейдэн, на самом деле не Рейдэн. Это Великий Кунг Лао. Из-за чего получается что, в игре будет два Кунг Лао. Ведь мы все прекрасно помним концовку Лю Кенга из МК11 Aftermath, ведь так? И если вы её помните, то должны бы понять, что это не Рейдэн. Ибо Рейдэн совершенно не так выглядит, и в самом трейлере не появлялся. А на этом всё. Будем ждать кадров игрового процесса и посмотрим, что там Эд Бун и его команда сварганили.