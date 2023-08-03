Создатель Mortal Kombat 1 призывает фанатов внимательно следить за анонсами на следующей неделе

До официального выхода новой части знаменитой серии файтингов Mortal Kombat остается меньше двух месяцев. С приближением релиза разработчики все охотнее делятся главными особенностями игры, и уже на следующей неделе фанатов ждет очередной Kombat Kast. В рамках этого ивента обещают показать новый трейлер Mortal Kombat 1 и удивить игроков.
Как сообщается, разработчики Mortal Kombat 1 собираются посетить крупнейший турнир файтингов Evo 2023, который пройдет с 4 по 6 августа. В этот период авторы будут внимательно следить за матчами и болеть за своих фаворитов, но после завершения турнира игроков ждет приятный сюрприз. Ожидается, что сразу после финала на Evo 2023 будет раскрыт еще один новый персонаж из Mortal Kombat 1 в новом трейлере.
Внимательно следить за анонсами из новой Kombat Kast призывает даже сам глава NetherRealm Studios и автор серии Mortal Kombat — Эд Бун. Он не стал делиться подробностями ивента, но отметил, что игроки точно не захотят пропустить следующие новости по игре. Точное время проведения Kombat Kast будет объявлено позднее.
Анамалити добавят
хуже уже н будет