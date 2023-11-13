Создатели Mortal Kombat 1 подарят два бесплатных фаталити, но не всем игрокам

Игроки Mortal Kombat 1, заплатившие 10 долл. за спорные тематические фаталити на Хэллоуин, получат в качестве компенсации два бесплатных фаталити.
Warner Bros. и NetherRealm, разработчики Mortal Kombat 1, подверглись резкой критике за цену специального фаталити на Хэллоуин. За него игрокам пришлось заплатить почти 10 долларов, в то время как сама игра уже стоит 70 долларов.
Будет выпущен специальный набор из трех фаталити на праздничную тематику, включая Хэллоуин, Рождество и День благодарения. Стоимость комплекта составит 25 долларов.
И вот ключевой момент: те, кто приобрел фаталити на Хэллоуин, получат доступ к набору без дополнительной платы. "Мы ценим ваши отзывы обо всем, что связано с MK1", - говорится в заявлении.
Как и следовало ожидать, эта компенсация мало способствовала ослаблению гнева в сообществе. Тот факт, что в Mortal Kombat 1 вообще продаются фаталити, многим не нравится, хотя некоторые считают, что компенсация - это шаг в правильном направлении.
В целом вокруг Mortal Kombat 1 царит атмосфера негатива, многие игроки считают, что бизнес-модели фримиум не место в игре, за которую они заплатили не менее 70 долларов.
Ох уж эти WB, решили сменить политику и обосрались
Значит много лошков этот хлам купило, просто бросили пыль в глаза особо порвавшимся, а сами и дальше будут пихать эту платную принудиловку.
Платные фаталити? Автору такой идеи самому хочется прописать.
Подобная монетизация, это полный писец. Сразу кажется, что тебе просто чего-то не доложили на старте.