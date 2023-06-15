Стало известно имя модели, подарившей свою внешность Китане и Милине в Mortal Kombat 1

Актриса и модель Куинь Чи Нгуен сообщила на своей странице в социальной сети, что снималась в качестве модели лица для персонажей Китаны и Милины в игре Mortal Kombat 1. В своем посте в Instagram девушка подчеркнула, что работа над франшизой Mortal Kombat - это "самое крутое, что она когда-либо делала".
Определенно, это самое крутое, что я когда-либо делала - это быть лицом Китаны и Милины в Mortal Kombat 1, которая выходит в сентябре этого года. Сыграйте со мной, если вам хочется жить.
В MK 1 будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном, в которой будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.
Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.
Куан Чи?)
А вообще весьма симпотная, особенно по сравнению с прошлой версией Китаны
Это наверно круто когда твоё лицо разрывают очередной фаталкой)
Красивая.
Удивляюсь тем, кому нравится Милина. Извращения походу в моде.
Нравится - понятие растяжимое, это не значит что каждый кому она нравится хочет с ней именно СНУ-СНУ
На первом фото из-за локонов у нее как-будто очень широкие (на первый взгляд) скулы/челюсти. А так все норм, она и делжна выглядеть дешевой ....
Как вас изменили современные веяния?
Раньше я не была азиткой
в прошлой части тоже азиатка, но тут уже обьяснимо, ибо эту версию вселенной создал Лю Канг
Не очень