Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 228 оценок

Стало известно имя модели, подарившей свою внешность Китане и Милине в Mortal Kombat 1

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Gruz_
Новости

Актриса и модель Куинь Чи Нгуен сообщила на своей странице в социальной сети, что снималась в качестве модели лица для персонажей Китаны и Милины в игре Mortal Kombat 1. В своем посте в Instagram девушка подчеркнула, что работа над франшизой Mortal Kombat - это "самое крутое, что она когда-либо делала".

Определенно, это самое крутое, что я когда-либо делала - это быть лицом Китаны и Милины в Mortal Kombat 1, которая выходит в сентябре этого года. Сыграйте со мной, если вам хочется жить.

В MK 1 будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном, в которой будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.

Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Talendor3
Куинь Чи

Куан Чи?)

А вообще весьма симпотная, особенно по сравнению с прошлой версией Китаны

1
Zonen

Это наверно круто когда твоё лицо разрывают очередной фаталкой)

0
Hidan20

Красивая.

0
Sean Clay

Удивляюсь тем, кому нравится Милина. Извращения походу в моде.

-1
Мур Мур lamour

Нравится - понятие растяжимое, это не значит что каждый кому она нравится хочет с ней именно СНУ-СНУ

0
Trofikus

На первом фото из-за локонов у нее как-будто очень широкие (на первый взгляд) скулы/челюсти. А так все норм, она и делжна выглядеть дешевой ....

0
MaxPayne86

Как вас изменили современные веяния?

Раньше я не была азиткой

-1
Talendor3

в прошлой части тоже азиатка, но тут уже обьяснимо, ибо эту версию вселенной создал Лю Канг

1
Alexander_Hartdegen

Не очень

-1