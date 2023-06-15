Стало известно имя модели, подарившей свою внешность Китане и Милине в Mortal Kombat 1 ©

Актриса и модель Куинь Чи Нгуен сообщила на своей странице в социальной сети, что снималась в качестве модели лица для персонажей Китаны и Милины в игре Mortal Kombat 1. В своем посте в Instagram девушка подчеркнула, что работа над франшизой Mortal Kombat - это "самое крутое, что она когда-либо делала".

Определенно, это самое крутое, что я когда-либо делала - это быть лицом Китаны и Милины в Mortal Kombat 1, которая выходит в сентябре этого года. Сыграйте со мной, если вам хочется жить.

В MK 1 будет представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном, в которой будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.

Выход Mortal Kombat 1 для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.