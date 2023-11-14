Свежий трейлер Mortal Kombat 1 показывает главные особенности второго сезона "Вторжения"

В кровавом файтинге Mortal Kombat 1 второй сезон "Вторжения" находится в самом разгаре. Разработчики из студии NetherRealm решили напомнить игрокам о новых смертельных битвах и наградах, которые принес с собой этот сезон. В нём игрокам предстоит отбить вторжение Нитары и добавить себе в коллекцию уникальные предметы персонализации.
Главные особенности сезона "Кровавой Луны" в Mortal Kombat 1 были наглядно продемонстрированы в представленном трейлере выше. Получить кровавую награду и победить Нитару игроки могут до окончания сезона — 11 декабря. После этого, награды забрать уже не получится, но игроков ждет следующий сезон с новыми битвами.
Вместе с этим в NetherRealm объявили, что продолжают работать над улучшением файтинга. В частности, команда расширила опции доступности в игре, которые призваны сделать игру более комфортной. Игроки могут уже сейчас изменять некоторые параметры интерфейса, включать режим дальтоника, переназначать клавиши и многое другое.
Чёт поздновато они выпустили этот трейлер. Я как и многие другие уже 4 дня как прошёл это вторжение и залутал всё с него