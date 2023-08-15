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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 318 оценок

Свежий трейлер Mortal Kombat 1 посвящён грядущему бета-тесту

Simple Jack

Уже через несколько дней можно будет опробовать перезагруженную вселенную, о которой мы столько писали. Как говорится, лучше один раз сыграть, чем посмотреть десять геймплеев.

Акция продлится с 18 по 21 августа.

Бета-версия предзаказа Mortal Kombat 1 — это бонус для тех, кто оформит предзаказ на игру на PS 5 или Xbox Series X|S. Он дает возможность сыграть в Mortal Kombat 1 до выхода игры 19 сентября.

Бета-тестирование предзаказа Mortal Kombat 1 начнется в пятницу, 18 августа, в 11:00 по восточному времени и продлится до понедельника, 21 августа 11:00 по восточному времени. Игроки, пытающиеся запустить бета-версию вне периода бета-тестирования, столкнутся с ошибкой "Войдите, чтобы войти в это меню".

Бета-версия не будет доступна для игроков Nintendo Switch или РС (Steam/Epic Games Store).

Любой, кто оформил предзаказ на Mortal Kombat 1 Standard, Premium или Kollector's Edition для PS или Xbox Series, получит доступ к бета-версии для предзаказа.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 5
Ваш комментарий
FresHka15

У девок грудей нету

3
NarkoSky

Ну нет, так нет Че бубнеть-то.

-2
PoloVec

А где ты видел бабу без бороды?

-2
Eikiti

Сразу видно шкилу...Жопа важнее груди

0
Aalins

Бог Люканг изменил историю.

0