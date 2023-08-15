Свежий трейлер Mortal Kombat 1 посвящён грядущему бета-тесту

Уже через несколько дней можно будет опробовать перезагруженную вселенную, о которой мы столько писали. Как говорится, лучше один раз сыграть, чем посмотреть десять геймплеев.
Акция продлится с 18 по 21 августа.
Бета-версия предзаказа Mortal Kombat 1 — это бонус для тех, кто оформит предзаказ на игру на PS 5 или Xbox Series X|S. Он дает возможность сыграть в Mortal Kombat 1 до выхода игры 19 сентября.
Бета-тестирование предзаказа Mortal Kombat 1 начнется в пятницу, 18 августа, в 11:00 по восточному времени и продлится до понедельника, 21 августа 11:00 по восточному времени. Игроки, пытающиеся запустить бета-версию вне периода бета-тестирования, столкнутся с ошибкой "Войдите, чтобы войти в это меню".
Бета-версия не будет доступна для игроков Nintendo Switch или РС (Steam/Epic Games Store).
Любой, кто оформил предзаказ на Mortal Kombat 1 Standard, Premium или Kollector's Edition для PS или Xbox Series, получит доступ к бета-версии для предзаказа.
У девок грудей нету
Ну нет, так нет Че бубнеть-то.
А где ты видел бабу без бороды?
Сразу видно шкилу...Жопа важнее груди
Бог Люканг изменил историю.