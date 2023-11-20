Тремор присоединился к Mortal Kombat 1 в качестве камео-бойца

Игроки Mortal Kombat 1 будет рады узнать, что Тремора теперь можно использовать исключительно в качестве бойца Камео в Mortal Kombat 1.
Тремор присоединился к списку Камео-бойцов, и владельцы Kombat Pack теперь могут загрузить ключ разблокировки, чтобы начать его использовать. Новое обновление не требуется, поскольку оно уже было включено в то, которое вышло вместе с Омни-мэном, хотя вам нужно будет загрузить лицензионный ключ из магазина соответствующей платформы.
Тремор — это Камео-боец в Mortal Kombat 1, то есть вы не сможете играть за него, но можете использовать его в качестве помощника во время боев. У него есть несколько приемов и способностей, которые можно активировать и использовать в комбо других бойцов.
Владельцы Kombat Pack могут загрузить его уже сегодня, а для всех остальных он станет доступен как отдельная покупка где-то на следующей неделе.
Вся механика с этими камео просто фуфел
камео-камео ,он должен в основу входить же, он не робокоп приглашённый.....рэмбо всякие
мк умер после первой соньки, еще мк 9 как в новинку, все остальное позорище и стыдоба
выглядит как какой-то обсос... впрочем, как обсосы выглядят все персы после МК9
Отстойный камео нет нормальных опций для сейва чаров.
Я бляха владелец комбат пак, а на пк как всегда залу.... Сначала омни мэн только "с третьего раза " завелся. А тремор сейчас недоступен, хотя пишет у вас в бибилиотеке )) Ну может попозже заведется, хотя это не так важно уже...
Самый мертвый мортал( уж извините за тавтологию) - так всрать файтинг это надо набрать 10 леток в девы =)
Мда...Теккен всё же лучше..