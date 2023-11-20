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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 627 оценок

Тремор присоединился к Mortal Kombat 1 в качестве камео-бойца

monk70
Новости

Игроки Mortal Kombat 1 будет рады узнать, что Тремора теперь можно использовать исключительно в качестве бойца Камео в Mortal Kombat 1.

Тремор присоединился к списку Камео-бойцов, и владельцы Kombat Pack теперь могут загрузить ключ разблокировки, чтобы начать его использовать. Новое обновление не требуется, поскольку оно уже было включено в то, которое вышло вместе с Омни-мэном, хотя вам нужно будет загрузить лицензионный ключ из магазина соответствующей платформы.

Тремор — это Камео-боец в Mortal Kombat 1, то есть вы не сможете играть за него, но можете использовать его в качестве помощника во время боев. У него есть несколько приемов и способностей, которые можно активировать и использовать в комбо других бойцов.

Владельцы Kombat Pack могут загрузить его уже сегодня, а для всех остальных он станет доступен как отдельная покупка где-то на следующей неделе.

6
8
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Smoke_Mid_Everyday

Вся механика с этими камео просто фуфел

11
Rensky27

камео-камео ,он должен в основу входить же, он не робокоп приглашённый.....рэмбо всякие

6
Юркец

мк умер после первой соньки, еще мк 9 как в новинку, все остальное позорище и стыдоба

1
kulikulikuli

выглядит как какой-то обсос... впрочем, как обсосы выглядят все персы после МК9

1
U1traMagnum

Отстойный камео нет нормальных опций для сейва чаров.

0
Slaviandi

Я бляха владелец комбат пак, а на пк как всегда залу.... Сначала омни мэн только "с третьего раза " завелся. А тремор сейчас недоступен, хотя пишет у вас в бибилиотеке )) Ну может попозже заведется, хотя это не так важно уже...

0
Serpentrage

Самый мертвый мортал( уж извините за тавтологию) - так всрать файтинг это надо набрать 10 леток в девы =)

0
HandsomeRed

Мда...Теккен всё же лучше..

-1