В Mortal Kombat 1 появился играбельный Ермак, а игроки констатируют смерть файтинга

Сегодня брутальный файтинг Mortal Kombat 1 получает очередное обновление. Патч приносит некоторые изменения в общий баланс, исправляет ошибки и самое главное добавляет нового играбельного персонажа. В игру был добавлен Ермак, который впервые официально дебютировал в серии в Ultimate Mortal Kombat 3. Теперь он доступен и Mortal Kombat 1 в качестве DLC-персонажа.
В честь добавления Ермака в файтинг, разработчики опубликовали свежий геймплей. Демонстрацию игрового процесса за персонажа вы можете увидеть выше. Часть фанатов уже похвалила разработчиков за реализацию приемов этого уникального бойца, который обладает телекинетическими способностями. Другие же фанаты остались разочарованными тем, что из арсенала его приемов пропала телепортация, которая добавляла мобильности персонажу.
Есть также значительная часть пользователей в социальных сетях и на форумах, которые считают, что уже пора официально "похоронить" Mortal Kombat 1. Игроки, придерживающиеся такого мнения, отмечают крайне низкое онлайн-сообщество игры в Steam. В среднем игра на ПК собирает около 1 тысячи игроков, что очень мало для проекта с регулярными обновлениями и в сравнении с конкурентами в жанре файтинг. Пользователи также отмечают, что с момента релиза разработчики не смогли исправить серьезные проблемы с сетевой составляющей и снизить влияние микротранзакций. Из-за этого фанаты не видят смысла больше следить за игрой. По их мнению, Mortal Kombat нужен еще один перезапуск, иначе серия рискует быть похоронена уже самими разработчиками.
Я хотел купить ее еще предзаказом, но когда увидел эту механику с камэо, сразу передумал
А я вовремя вернул деньги в Стим и купил Теккен)))
+1. Какая-то всратая поеб*нь, а не механика. Тоже из-за этого решил, что в целом, не особо интересно
согласен, что за гений придумал этот бред с камэо
Ну этой мертворождённой шляпе не тягаться мало того что с монстрами в лице SF6 и Теккен8, но даже с предыдущей частью МК в которой сейчас онлайн и то больше. Не надо было Эду Буну слушать эффективных манагеров и в последний момент в спешке переделывать третью Инжу в Мк..Плюс вся эта дичь с запретом для стран, которые могли принести деньги и онлайн..Короче Бун выстрелил себе в ногу из дробовика.
не вериться, что во всем мире одновременный онлайн 1000 игроков в среднем(((
Да это новость с текстом ради текста, онлайн конечно у этой части не такой высокий как у предыдущих, многих отпугнули Камео, но кто играл в МК так в него и играет, у него нет альтернатив, СФ И Тейкен совсем другие по геймплею. Так же, каким не был спорным новый МК, он все равно лучше 11 части, которую любые ПРО игроки назовут худшей в серии.
"серьезные проблемы с сетевой составляющей и снизить влияние микротранзакций"- ну а это просто ложь, сейчас сетевой код нормально работает, не хуже других файтингов, а про микротранзакции вообще не ясно, как скины могут на что-то влиять.
видел я этих про игроков, негрила на турнире спамил китаной веерок и побеждал, на пк онлайн у игры сейчас 700 человек, пинг меньше 100 не встречал в сетевой игре, пару раз может только , камео это вообще треш трешевый, они ломают саму систему мк, где человек идет на риск и жмет что то что наказывается на фул комбу, но тут в бой вступает камео , и максимум апперкот
Чел, ты показываешь свое профанство с умным видом, даже не разбираясь в игре.
1. Китана это "С" тир, что бы ей нагибать, надо уметь очень хорошо играть, но даже так она слабый персонаж.
2. Большинство играют не на ПК, основная масса МК игроков это консоли и так было всегда. На ПК самая не оптимизированная версия игры.
3. Камео это не трэш, это фича которая нравится или нет, но она дает вариативность комбинируя персонажей подстраивать под оппонента и свой стиль игры.
4. "где человек идет на риск и жмет что то что наказывается на фул комбу, но тут в бой вступает камео , и максимум апперкот"- вообще не понял что ты имеешь виду, какой-то набор слов.
Чел, ты показываешь свое профанство с умным видом, даже не разбираясь в игре.
никогда не было что ли, барака в тебя с двух рук въезжает, а за ним летят гранаты страйкера, или рейден с буревестника а там ножи кано
неважно какой тир у персонажа, если есть сильный зонинг, который выигрывает не просто там рандом матчи, а матч на ТУРНИРЕ
"серьезные проблемы с сетевой составляющей и снизить влияние микротранзакций"- ну а это просто ложь, сейчас сетевой код нормально работает
На ПК самая не оптимизированная версия игры.
Принял информацию
Мда, такой низкий онлайн для файтинга это провал.
Лучше бы они отправили серию на покой, как планировали изначально, до полного перезапуска всех механик и сюжета. Но с таким конченным издателем это нереально.
Купил игру на релизе, больше ради подруги(очень любит МК). Но даже она, наиграв около 700+ часов в МК11, в новую часть от силы часов 50 порубала. Это о чем-то да говорит)
она просто постарела - ищи новую, молодую.
Пусть лучше сделают Ремейк МК3
Это действительно первая игра из серии к которой нет особого интереса ни к длс ни к дальнейшему развитию сюжета(
Вот есть базовая версия даже без шансунга и та которую подарили здесь
И желания тратить деньги на всяких суперменов в длс нет
а почему смерть? игры с самого начала и не было был сервис
Продолжать реализовывать вот так не только самый известный файтинг, но и одну из самых известных игр, это какой-то потусторонний уровень зашкварности. Два варианта - либо заморозка на долго, до тех пор, пока права не уйдут другому, более компетентному издателю. Либо увольнение 50% NRS и полная перезагрузка оригинальной хронологии в 3D
Эрмак абсолютно брутальный боец! Добавить ещё Шиннока и Нуб-Сайбота и это для меня файтинг года!
На PS5 онлайн нормальный, матчи подбираются за несколько секунд.
Спасибо разрабам МК за то что я начал играть в теккен и стрит файтер. А ещё соул калибур.
MK9 2011 года лучший МК ever. Ростер, арены, story mode прекрасно сделаны. Ни одна последующая часть не смогла добиться такого же успеха. МКХ был какой-то темный и безыдейный. МК11 был норм, но дизайн женских персонажей это ппц. А МК1 я даже и не скачивал ибо это уже не МК, а какое-то месиво с супергероями и механикой камео. То есть сделать бои 2 на 2, как в игре 2011 они не догадались. WB Games просто бездари.
От себя добавлю что мортал превращается в японщину, в составе бойцов я увидел лишь одного, остальные это 70 процентов всякой эффектной мути. Никаких тебе интересных комбо из из боевых искусств, одни лишь эффекты на экране. MK3 ultimatum one love) Вот бы его ремейк!)