В Mortal Kombat 1 появится классический образ Скорпиона из MK3

Датамайнер под ником thethiny поделился в сети изображением, где представлен новый скин Скорпиона из Mortal Kombat 1, дизайн которого был выполнен на основе образа персонажа из Ultimate Mortal Kombat 3. Данный скин был обнаружен в файлах самой игры. По всей видимости, он будет включен в состав одного из платных дополнений.
На данный момент подтверждено, что среди гостевых персонажей первого Kombat Pack числятся Миротворец из одноименного телесериала, Омни-Мэн из "Неуязвимого", Хоумлендер из "Пацанов", Куан Чи, Ермак и Такаши Такеда. Кроме того, весной 2024 года в этот набор также войдут еще и пять Kameo бойцов.
залупу сделали, лучше бы мк3 ултимейт ремейкнули и всё.
Ремейк уже был. MK9 (или MK 2011), по сути, ремейк старой трилогии. Но хотелось бы графику получше, а то MK9 выглядит отвратительно, особенно их рожи.
Идеальный вариант для игры был бы как МК Армагедон, в плане количества персонажей.
Игра сама по себе была шикарной, на PS2 везде продавались диски с ней за 30р. Дома все тренировались чтобы потом в игровом клубе собраться. Все Скорпа Сектора Сабыча и Сарину как самых топовых брали, было же время.
Вот бы и остальным старые скины вернуть. Хочу играть за узнаваемых персонажей, из времен, когда носили маски, а баб еще не успели изуродовать. Но Буньку от такой идеи удар хватит.
в магазе внутри игры продают скин с deadly alliance на скорпиона сейчас
Можно скрин скина?
А скин скрина?
А скрин скрина?
А скин скина?
А систему шмоток убрали штоли получается? Ну и херь
Так а где маракасы?) Скорпион эль мехико)
Пидирский файтинг с наряженными куклами!