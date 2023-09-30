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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 483 оценки

В Mortal Kombat 1 появится классический образ Скорпиона из MK3

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Gruz_
Новости

Датамайнер под ником thethiny поделился в сети изображением, где представлен новый скин Скорпиона из Mortal Kombat 1, дизайн которого был выполнен на основе образа персонажа из Ultimate Mortal Kombat 3. Данный скин был обнаружен в файлах самой игры. По всей видимости, он будет включен в состав одного из платных дополнений.

На данный момент подтверждено, что среди гостевых персонажей первого Kombat Pack числятся Миротворец из одноименного телесериала, Омни-Мэн из "Неуязвимого", Хоумлендер из "Пацанов", Куан Чи, Ермак и Такаши Такеда. Кроме того, весной 2024 года в этот набор также войдут еще и пять Kameo бойцов.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 13
Ваш комментарий
PobedinskiY095

залупу сделали, лучше бы мк3 ултимейт ремейкнули и всё.

6
Xstranger

Ремейк уже был. MK9 (или MK 2011), по сути, ремейк старой трилогии. Но хотелось бы графику получше, а то MK9 выглядит отвратительно, особенно их рожи.

0
Omnia Smirnow Xstranger

Идеальный вариант для игры был бы как МК Армагедон, в плане количества персонажей.

1
Робот Колдун Omnia Smirnow

Игра сама по себе была шикарной, на PS2 везде продавались диски с ней за 30р. Дома все тренировались чтобы потом в игровом клубе собраться. Все Скорпа Сектора Сабыча и Сарину как самых топовых брали, было же время.

0
0ncnjqybr

Вот бы и остальным старые скины вернуть. Хочу играть за узнаваемых персонажей, из времен, когда носили маски, а баб еще не успели изуродовать. Но Буньку от такой идеи удар хватит.

3
dwemer101

в магазе внутри игры продают скин с deadly alliance на скорпиона сейчас

2
Omnia Smirnow

Можно скрин скина?

1
saiditsme Omnia Smirnow

А скин скрина?

0
Omnia Smirnow saiditsme

А скрин скрина?

1
muh86 Omnia Smirnow

А скин скина?

0
ToOldforTHIS

А систему шмоток убрали штоли получается? Ну и херь

0
SubaruBrzDream

Так а где маракасы?) Скорпион эль мехико)

0
NIGА

Пидирский файтинг с наряженными куклами!

-4