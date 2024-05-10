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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8 475 оценок

Street Fighter 6 - приёмы Акумы представлены в новом руководстве по персонажам

monk70
Новости

В этом месяце Street Fighter 6 от Capcom получит четвёртого персонажа из DLC – легендарного Акуму. В рамках пропуска для персонажей первого года мастер Сацуи-но Хадо стал старше и злее, используя новые и знакомые приемы для уничтожения врагов. Доступно новое руководство по персонажу, в котором описывается его набор приемов.

Многие приемы Акумы из предыдущих частей, в том числе Го Хадукен, который теперь можно проводить на земле, и Ашура Сэнку за сокращение дистанции. Адамантовое Пламя — новинка — огненный удар, который продвигает Акуму вперед. Между тем, версия Овердрайв, возможно, более мощная: она отправляет вашего противника в стену и оставляет его открытым для дальнейших комбинаций.

Demon Raid — еще один новый ход, в котором Акума прыгает в воздух, прежде чем продолжить другие атаки. Он выполнит Demon Low Slash, а далее есть несколько возможностей. Нажмите «Удар», чтобы выполнить атаку над головой под названием «Демоническая гильотина», или используйте версию «Овердрайв», чтобы приземлиться прямо перед противником, независимо от расстояния.

Акума присоединяется к составу 22 мая.

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Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kenn1y

Наверное единственный персонаж, который выглядит спорно относительно прошлых частей.

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