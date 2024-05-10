Street Fighter 6 - приёмы Акумы представлены в новом руководстве по персонажам

В этом месяце Street Fighter 6 от Capcom получит четвёртого персонажа из DLC – легендарного Акуму. В рамках пропуска для персонажей первого года мастер Сацуи-но Хадо стал старше и злее, используя новые и знакомые приемы для уничтожения врагов. Доступно новое руководство по персонажу, в котором описывается его набор приемов.
Многие приемы Акумы из предыдущих частей, в том числе Го Хадукен, который теперь можно проводить на земле, и Ашура Сэнку за сокращение дистанции. Адамантовое Пламя — новинка — огненный удар, который продвигает Акуму вперед. Между тем, версия Овердрайв, возможно, более мощная: она отправляет вашего противника в стену и оставляет его открытым для дальнейших комбинаций.
Demon Raid — еще один новый ход, в котором Акума прыгает в воздух, прежде чем продолжить другие атаки. Он выполнит Demon Low Slash, а далее есть несколько возможностей. Нажмите «Удар», чтобы выполнить атаку над головой под названием «Демоническая гильотина», или используйте версию «Овердрайв», чтобы приземлиться прямо перед противником, независимо от расстояния.
Акума присоединяется к составу 22 мая.
Наверное единственный персонаж, который выглядит спорно относительно прошлых частей.