В новом трейлере Mortal Kombat 1 актер Джон Сина рассказывает о своей роли Миротворца в качестве приглашенного бойца

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios сегодня выпустили новый трейлер, в котором актер Джон Сина обсуждает свою роль супергероя-миротворца DC, последнего приглашенного бойца из загружаемого контента в Mortal Kombat 1. Джон Сина передает свой голос и образ новому игровому персонажу, который привносит в Mortal Kombat 1 грозный набор приемов, включающий в себя опытные стрелковые навыки Миротворца, фирменные способности шлема и верного помощника белоголового орлана Игли, дополненное его легендарными танцевальными движениями и дерзким юмором. Миротворец, также известный как Кристофер Смит, готов бросить вызов Новой Эре мира Лю Канга и сразится со всеми, кто встанет у него на пути.
Миротворец уже доступен в Mortal Kombat 1 в рамках периода раннего доступа для владельцев Kombat Pack, а 6 марта он станет доступен широкой публике.
Концовка фаталки не понравилась:( треш-болтун в треш МК:D