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об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 628 оценок

Вместо Омни-Мэна в файтинг Mortal Kombat 1 могли добавить бойца из телесериала "Ходячие мертвецы"

Gutsz
Новости

Брутальный файтинг Mortal Kombat 1 обещает радовать игроков долгосрочной поддержкой и новыми играбельными персонажами из различных франшиз. Первым таким бойцом стал могущественный Омни-Мэн, который идеально подходит для такой игры. Однако изначально разработчики планировали добавить персонажа из сериала "Ходячие мертвецы". Об этом рассказал главный геймдизайнер игры и глава студии NetherRealm - Эд Бун.

По словам Эда Буна, команда разработчиков долгое время планировала первый кроссовер в Mortal Kombat 1 посвятить именно франшизе The Walking Dead. В NetherRealm хотели добавить в основной ростер бойцов героиню по имени Мишонн, и для этого они вели переговоры напрямую с Робертом Киркманом, создателем "Ходячих мертвецов" и "Неуязвимого".

Совпадение состоит в том, что до того, как мы выбрали Омни-Мэна, первая встреча с Киркманом была посвящена обсуждению возможности появления Мишонн в качестве приглашенного бойца в Mortal Kombat.

— сообщил Эд Бун, глава NetherRealm Studios.

Очевидно, что их переговоры в итоге переросли в добавление Омни-Мэна из "Неуязвимого". По какой причине студия отказалась от кроссовера с "Ходячими мертвецами" пока не совсем понятно. Возможно, у игроков еще есть шанс увидеть Мишонн в будущих дополнениях к игре, но судя по всему, разработчики сосредоточились на "геройской тематике".

-4
2
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Вселенная МК все дальше превращается в мусор-помойку.

3
sergeu78

Прототипы реальных отморозков туда надо добавить

0