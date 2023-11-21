Вместо Омни-Мэна в файтинг Mortal Kombat 1 могли добавить бойца из телесериала "Ходячие мертвецы"

Брутальный файтинг Mortal Kombat 1 обещает радовать игроков долгосрочной поддержкой и новыми играбельными персонажами из различных франшиз. Первым таким бойцом стал могущественный Омни-Мэн, который идеально подходит для такой игры. Однако изначально разработчики планировали добавить персонажа из сериала "Ходячие мертвецы". Об этом рассказал главный геймдизайнер игры и глава студии NetherRealm - Эд Бун.
По словам Эда Буна, команда разработчиков долгое время планировала первый кроссовер в Mortal Kombat 1 посвятить именно франшизе The Walking Dead. В NetherRealm хотели добавить в основной ростер бойцов героиню по имени Мишонн, и для этого они вели переговоры напрямую с Робертом Киркманом, создателем "Ходячих мертвецов" и "Неуязвимого".
Совпадение состоит в том, что до того, как мы выбрали Омни-Мэна, первая встреча с Киркманом была посвящена обсуждению возможности появления Мишонн в качестве приглашенного бойца в Mortal Kombat.
— сообщил Эд Бун, глава NetherRealm Studios.
Очевидно, что их переговоры в итоге переросли в добавление Омни-Мэна из "Неуязвимого". По какой причине студия отказалась от кроссовера с "Ходячими мертвецами" пока не совсем понятно. Возможно, у игроков еще есть шанс увидеть Мишонн в будущих дополнениях к игре, но судя по всему, разработчики сосредоточились на "геройской тематике".
Вселенная МК все дальше превращается в мусор-помойку.
Прототипы реальных отморозков туда надо добавить