Выдыхайте: Коула Янга в Mortal Kombat 1 не будет

Полный состав Mortal Kombat 1 еще не раскрыт, но NetherRealm Studios уже подтвердила присутствие некоторых знакомых лиц из саги и отсутствие одного конкретного персонажа.
Речь идет о Коуле Янге, главном герое перезагрузки фильма 2021 года, которого точно не будет в ростере Mortal Kombat 1. Представленный как бывший профессиональный боец MMA, за которым охотится Саб-Зиро, Янг представляет собой основной стержень, вокруг которого вращается весь фильм режиссера Саймона Макквойда, но, по всей видимости, не вызывает интереса у NetherRealm Studios. Во время беседы с ComicBook на Summer Game Fest ведущий геймплейный дизайнер Дерек Киртзич признался, что студия-разработчик предпочитает "оставить все как есть", не предложив никаких дополнительных объяснений.
Учитывая, что Mortal Kombat 1 представляет собой перезагрузку серии, NetherRealm Studios, конечно, могла бы найти предлог, чтобы вставить его в игру, но, очевидно, предпочитает не связываться с фильмом, который не всем пришелся по вкусу. Так что можно не переживать, что грядущий файтинг будет каким то образом связан с "Мортал Комбат", с его арканами и прочей лабудой.
Да если подтвердится присутствие в ростере Хоумлендера, Омнимена, и Миротворца то я бы лучше бы предпочел того же Коула Янга) Или Арта Лина если вы совсем старик как я) Или если у разработчиков остались яйца уже добавить Ворпакс, Имэйджис, или Тажу ))
я не плачу, это ностальгия в глаз попала
Какие же цыпочки были в завоевании
Тажа никак не может там присутствовать... Она жила в далёком прошлом... А вот остальные вполне приемлемы...
Как и во всех американских сериалах 90-х. Все до единого выглядят как модели с обложки глянцевых журналов
Топ сериал, жаль, что финал сезона решили сделать таким и всё слить((
Да я его присутствие в фильме-то смутно помню, хотя он главный герой. Совершенно "пустой" персонаж.
Интересно, в новом МК стоит от Шао Кана ждать фразы: "finish them off" или нет...))
Лул,выдыхайте?Кому-то было не по бую будет он в игре или нет?