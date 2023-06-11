Выдыхайте: Коула Янга в Mortal Kombat 1 не будет ©

Полный состав Mortal Kombat 1 еще не раскрыт, но NetherRealm Studios уже подтвердила присутствие некоторых знакомых лиц из саги и отсутствие одного конкретного персонажа.



Речь идет о Коуле Янге, главном герое перезагрузки фильма 2021 года, которого точно не будет в ростере Mortal Kombat 1. Представленный как бывший профессиональный боец MMA, за которым охотится Саб-Зиро, Янг представляет собой основной стержень, вокруг которого вращается весь фильм режиссера Саймона Макквойда, но, по всей видимости, не вызывает интереса у NetherRealm Studios. Во время беседы с ComicBook на Summer Game Fest ведущий геймплейный дизайнер Дерек Киртзич признался, что студия-разработчик предпочитает "оставить все как есть", не предложив никаких дополнительных объяснений.

Учитывая, что Mortal Kombat 1 представляет собой перезагрузку серии, NetherRealm Studios, конечно, могла бы найти предлог, чтобы вставить его в игру, но, очевидно, предпочитает не связываться с фильмом, который не всем пришелся по вкусу. Так что можно не переживать, что грядущий файтинг будет каким то образом связан с "Мортал Комбат", с его арканами и прочей лабудой.