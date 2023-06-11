Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 211 оценок

Выдыхайте: Коула Янга в Mortal Kombat 1 не будет

©
Procy_on
Новости

Полный состав Mortal Kombat 1 еще не раскрыт, но NetherRealm Studios уже подтвердила присутствие некоторых знакомых лиц из саги и отсутствие одного конкретного персонажа.

Речь идет о Коуле Янге, главном герое перезагрузки фильма 2021 года, которого точно не будет в ростере Mortal Kombat 1. Представленный как бывший профессиональный боец MMA, за которым охотится Саб-Зиро, Янг представляет собой основной стержень, вокруг которого вращается весь фильм режиссера Саймона Макквойда, но, по всей видимости, не вызывает интереса у NetherRealm Studios. Во время беседы с ComicBook на Summer Game Fest ведущий геймплейный дизайнер Дерек Киртзич признался, что студия-разработчик предпочитает "оставить все как есть", не предложив никаких дополнительных объяснений.

Учитывая, что Mortal Kombat 1 представляет собой перезагрузку серии, NetherRealm Studios, конечно, могла бы найти предлог, чтобы вставить его в игру, но, очевидно, предпочитает не связываться с фильмом, который не всем пришелся по вкусу. Так что можно не переживать, что грядущий файтинг будет каким то образом связан с "Мортал Комбат", с его арканами и прочей лабудой.

Кино и сериалы
20
10
Последние посты по игре Mortal Kombat 1
Соня Блейд из Mortal Kombat 1 использует один из самых известных финишеров в рестлинге
Соня Блейд из Mortal Kombat 1 использует один из самых известных финишеров в рестлинге
Mortal Kombat 1 похоронит систему Крипта
Mortal Kombat 1 похоронит систему Крипта
Mortal Kombat 1: все подтвержденные персонажи на текущий момент
Mortal Kombat 1: все подтвержденные персонажи на текущий момент
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Dark Corsair

Да если подтвердится присутствие в ростере Хоумлендера, Омнимена, и Миротворца то я бы лучше бы предпочел того же Коула Янга) Или Арта Лина если вы совсем старик как я) Или если у разработчиков остались яйца уже добавить Ворпакс, Имэйджис, или Тажу ))

7
Baka Mitai

я не плачу, это ностальгия в глаз попала

3
Mia_777

Какие же цыпочки были в завоевании

2
Nemet

Тажа никак не может там присутствовать... Она жила в далёком прошлом... А вот остальные вполне приемлемы...

-1
Netscraper Mia_777

Как и во всех американских сериалах 90-х. Все до единого выглядят как модели с обложки глянцевых журналов

0
Denv3r 13

Топ сериал, жаль, что финал сезона решили сделать таким и всё слить((

0
kurskiy
Коула Янга в Mortal Kombat 1 не будет

Да я его присутствие в фильме-то смутно помню, хотя он главный герой. Совершенно "пустой" персонаж.

3
Nemet

Интересно, в новом МК стоит от Шао Кана ждать фразы: "finish them off" или нет...))

0
RandySavage

Лул,выдыхайте?Кому-то было не по бую будет он в игре или нет?

0