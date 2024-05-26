Ютубер заявил, что Warner Bros "угрожает уничтожить" его канал из-за модов для Mortal Kombat 1

Мир модов — часто серая зона, но, как правило, многие разработчики рады, что их игры модифицируются фанатами, ведь это делает продукт более долговечным и помогает ему охватить больше людей, что ведет к увеличению доходов. Однако иногда некоторые издатели не любят моды, и теперь ютубер и моддер Mortal Kombat обвиняет Warner Bros. в "угрозе уничтожить" его канал на YouTube.
В своем заявлении в Twitter ToastedShoes, австралийский ютубер с 800 000 подписчиков и 1,7 миллиона подписчиков на TikTok, утверждает, что получил "уведомление о нарушении интеллектуальной собственности" непосредственно от Warner Bros. с требованием удалить "все видео Mortal Kombat 1 со своего канала".
В связи с этим креативщик был вынужден скрыть многие видео. Проблема в том, что для ToastedShoes это не хобби, а постоянная работа с сотрудниками, которым платят за результаты его видео. Блокировка канала означает потерю работы для нескольких человек.
В письме, направленном в редакцию Eurogamer, ToastedShoes заявил, что пока "не получил ответа от Warner Bros. или NetherRealm относительно требования о прекращении деятельности" и, насколько ему известно, он "все еще единственный автор, ставший мишенью".
Сегодня утром я получил уведомление о нарушении прав интеллектуальной собственности непосредственно от Warner Brothers, в котором говорится, что моды Mortal Kombat в моем контенте "нарушают" их права на интеллектуальную собственность. Меня попросили удалить все видео Mortal Kombat 1 с моего канала, в противном случае я получу удары за нарушение авторских прав, и в результате мой канал будет полностью удален. Уже более 6 месяцев Warner Bros. не возражает против модификации игры, а тот же самый noobde делится и хвалит бесчисленные видео и ролики с модами. Ролики с моими модами набрали более 1 миллиарда просмотров на всех платформах, что позволяет мне привлекать внимание к игре и продолжать поддерживать команду разработчиков, с которыми я работаю. Моя команда моддеров работает со мной как на полставки, так и на полную ставку, и доход от этих видео покрывает их зарплату. Я даже не могу ответить на письмо, полученное непосредственно от Warner Bros. Так что у меня нет возможности связаться с ними или спросить, что именно они считают нарушением авторских прав. Кроме того, я, похоже, единственный известный мне создатель контента, которому Warner Bros. направила предписание о прекращении и отказе. Из-за всего этого я теперь вынужден удалить все видео со своего канала. Это не то, что я хотел сделать, но я чувствую, что у меня нет другого выбора. В данный момент я больше ничего не могу сделать, поэтому не стесняйтесь ретвитить это сообщение, чтобы привлечь внимание Warner Bros.
Нам остается только ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация.
Какие они мелочные и жадные, фу
А где собственно письмо? Или очередному пиарещеймуся клоуну из интернетов должны все на слово верить?
Даже не знал что для мк1 есть моды
одним ютубером больше, одним меньше , плевать