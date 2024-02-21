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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 739 оценок

Завтра NetherRealm покажет геймплей за Миротворца в Mortal Kombat 1

monk70
Новости

Поклонникам Mortal Kombat 1 не придется долго ждать, чтобы увидеть больше новых бойцов из DLC. Сегодня на официальной странице игры в Твиттере было объявлено, что завтра, 22 февраля, выйдет геймплейный трейлер Миротворца.

В качестве небольшого тизера компания поделилась новым клипом «Миротворец в действии». На этом коротком видео показано столкновение между ним и Саб-Зиро перед боем, а также показана вступительная анимация персонажа из DLC.

«Мир — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным», — гласила сообщение Mortal Kombat в Твиттере. «Геймплей «Миротворца» выйдет завтра».

Миротворец родом из одноименного телешоу о супергероях и происходит из комиксов DC. В сериале мощного бойца играет суперзвезда WWE и актер Джон Сина, который повторит свою роль в Mortal Kombat 1.

Что касается способностей, то в распоряжении антигероя их масса. Он обладает высочайшими человеческими физическими способностями, является экспертом в рукопашном бою, владеет различным оружием, использует современное боевое оружие, является первоклассным стрелком и многим другим.

-3
5
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Комментарий удален
Samson48

Так насрать, что аж зашел насрать в новость.

3
darkMarshall

Анимация лиц конечно крутая у МК11

-1
Беркут Слеер

В современных играх для лицевой анимации используют живых людей. К сожаление не все студии могут себе позволить такую роскошь как -- Motion Scan.

-1
darkMarshall Беркут Слеер

Эта та самая которую критиковал Кейдж и используют Рокстар?

-1
h1fter
-1