Завтра NetherRealm покажет геймплей за Миротворца в Mortal Kombat 1

Поклонникам Mortal Kombat 1 не придется долго ждать, чтобы увидеть больше новых бойцов из DLC. Сегодня на официальной странице игры в Твиттере было объявлено, что завтра, 22 февраля, выйдет геймплейный трейлер Миротворца.
В качестве небольшого тизера компания поделилась новым клипом «Миротворец в действии». На этом коротком видео показано столкновение между ним и Саб-Зиро перед боем, а также показана вступительная анимация персонажа из DLC.
«Мир — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным», — гласила сообщение Mortal Kombat в Твиттере. «Геймплей «Миротворца» выйдет завтра».
Миротворец родом из одноименного телешоу о супергероях и происходит из комиксов DC. В сериале мощного бойца играет суперзвезда WWE и актер Джон Сина, который повторит свою роль в Mortal Kombat 1.
Что касается способностей, то в распоряжении антигероя их масса. Он обладает высочайшими человеческими физическими способностями, является экспертом в рукопашном бою, владеет различным оружием, использует современное боевое оружие, является первоклассным стрелком и многим другим.
Так насрать, что аж зашел насрать в новость.
Анимация лиц конечно крутая у МК11
В современных играх для лицевой анимации используют живых людей. К сожаление не все студии могут себе позволить такую роскошь как -- Motion Scan.
Эта та самая которую критиковал Кейдж и используют Рокстар?