Mortal Kombat 12
7.8 81 оценка

Инсайдер: анонс Mortal Kombat 12 состоится через несколько дней

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Gutsz
Новости

Слухи вокруг продолжение знаменитой серии файтингов Mortal Kombat курсируют уже очень давно. Только за последние несколько месяцев множество раз сообщалось, что новая часть будет анонсирована уже в ближайшее время, но этого так и не случилось. Сегодня поклонников Mortal Kombat вновь дразнят намеками на официальное объявление о продолжении, но на этот раз они исходят от надежного инсайдера.

Автор утечек под ником SonicFox, специализирующийся по сливам игр от Warner Bros., назвал предполагаемый срок анонса новой игры студии NetherRealm. По его словам, разработчики официально представят Mortal Kombat 12 уже через несколько дней. Новости по игре должны появится в течении этой неделе и на это намекает не только инсайдер.

Внимательные геймеры обратили внимание на обновление официального сайта Mortal Kombat. Как утверждают пользователи, сайт файтинга претерпел масштабные изменения. Для него обновили практически все страницы, обновив дизайн и структуру некоторых страниц. Таким образом в NetherRealm могут готовиться к предстоящему анонсу Mortal Kombat 12.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sm1LeXD

SonicFox, это не про игрок файтингов?

2
Kasarkin

Про глиномес разве что. Сомневаюсь что это он.

2
Constant1ne Kasarkin

Он фурри глиномес)))))

0
kityara35

Круто. Так тетрадки с наклейками и выписанными комбо на каждого и вспомнилась со времён первой плойки)

1
Monk78

Насчёт первой плойки не знаю, вот на SEGA MK3U стала чем то фантастическим, продавались целые книги с кодами и комбинациями, а геймпады менялись как перчатки)

6
Denv3r 13 Monk78

Эхххх, ностальгия)

0
FixFlow

Надеюсь список бойцов будет представлен классическими героями, а не вот это вот все после мк 2011

0
trojamba

Никакой он не инсайдер

0
00Leviafan

Чё опять прода ? интересно что по сюжету ибо в предыдущей Лю стал богом и хз кто попрёт против него

0