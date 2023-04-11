Инсайдер: анонс Mortal Kombat 12 состоится через несколько дней ©

Слухи вокруг продолжение знаменитой серии файтингов Mortal Kombat курсируют уже очень давно. Только за последние несколько месяцев множество раз сообщалось, что новая часть будет анонсирована уже в ближайшее время, но этого так и не случилось. Сегодня поклонников Mortal Kombat вновь дразнят намеками на официальное объявление о продолжении, но на этот раз они исходят от надежного инсайдера.

Автор утечек под ником SonicFox, специализирующийся по сливам игр от Warner Bros., назвал предполагаемый срок анонса новой игры студии NetherRealm. По его словам, разработчики официально представят Mortal Kombat 12 уже через несколько дней. Новости по игре должны появится в течении этой неделе и на это намекает не только инсайдер.

Внимательные геймеры обратили внимание на обновление официального сайта Mortal Kombat. Как утверждают пользователи, сайт файтинга претерпел масштабные изменения. Для него обновили практически все страницы, обновив дизайн и структуру некоторых страниц. Таким образом в NetherRealm могут готовиться к предстоящему анонсу Mortal Kombat 12.