По словам надежного инсайдера, завтра состоится премьера CGI-трейлера новой части Mortal Kombat ©

Эд Бун уже некоторое время дразнит официальным анонсом Mortal Kombat 12, и, согласно его последнему тизеру, игра может быть официально представлена уже на этой неделе. Для тех, кто не знает, Эд Бун - один из создателей оригинальной серии Mortal Kombat, и в последние годы он стал хорошо известен своими подколками в социальных сетях.

За прошедшие месяцы он опубликовал множество других твитов, связанных с анонсом Mortal Kombat 12. Но сегодня он вернулся, чтобы заявить: "на этой неделе будет весело", что, по-видимому, является подтверждением того, что игра наконец-то будет представлена.

Этим воспользовался The Snitch, таинственный, и надежный, инсайдер, который на этот раз не захотел прибегать к своим обычным загадкам. В ответ на твит Эда Буна стукач игрового мира решил раскрыть больше подробностей о событии, на которое ссылается соавтор знаменитой серии. По данным The Snitch, завтра, в четверг 18 мая 2023 года, будет выпущен CGI-трейлер, который наконец-то позволит нам узнать больше о следующей главе в серии жестоких файтингов.

По всей видимости, геймплей будет представлен позже, и не исключено, что он может появиться на предстоящей выставке Sony PlayStation Showcase, реальное существование которой пока неясно и которую, по слухам, должны анонсировать уже сегодня.

Одно можно сказать с полной уверенностью: Mortal Kombat 12 появится в этом году. В феврале генеральный директор и президент Warner Bros Discovery Дэвид Заслав вскользь обмолвился во время отчета о доходах WB, что следующая часть культовой серии файтингов выйдет до конца 2023 года. Эд Бун саркастически попытался отвлечь внимание от этого откровения.