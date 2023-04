Система Немезис от Monolith может быть использована в будущих играх о Гарри Поттере и Mortal Kombat ©

Система "Немезис" от Monolith Productions, возможно, появится в будущих играх о Гарри Поттере и Mortal Kombat. Об этом стало известно из объявления на сайте Warner Bros. Discovery о поиске директора по проектированию в WB Games, который будет помогать компании внедрять различные системы из широкого списка игр в предстоящие игры серий Mortal Kombat, LEGO и Harry Potter.



Система Nemesis была представлена в Middle Earth: Shadow of Mordor в 2014 году и стала одной из главных причин успеха игры. Она также появилась в сиквеле 2017 года, Middle Earth: Shadow of War, которая стала еще одним хитом для Monolith. Данная система в основном предоставляла игрокам уникальный игровой опыт, основанный на их действиях и взаимодействии с NPC в игре. Благодаря этой системе игроки получали уникальный набор диалогов и напоминание о сделанном ранее выборе, что было революционным в индустрии. Теперь, с появлением этой вакансии, Warner Bros. Discovery, возможно, наконец-то захочет внедрить ее в свои грядущие игры.

В объявлении о вакансии упоминается, что студии WB Games, в основном Rocksteady, Avalanche и Monolith, имеют "уникальные технические преимущества" благодаря различным системам, которые они построили.

Мы ищем человека, который возьмет эти стратегические системы и объединит их с Unreal Engine 5, чтобы создать основу для следующего поколения игр по вселенной DC, для игр по вселенной Гарри Поттера, для игр LEGO и Mortal Kombat.

Это означает, что Warner Bros, возможно, готова внедрить систему Немес в другие игры после того, как запатентовала ее в 2021 году.

Первоначальный патент на систему "Немезис" был подан еще в 2015 году, но после многочисленных отказов он был одобрен только в 2021 году. Учитывая, что Warner Bros. Discovery заплатит необходимые взносы, она сможет владеть патентом до 2035 года; однако система не была использована ни в одной игре после Shadow of War. С этим объявлением о вакансии похоже, что Warner Bros. Discovery ищет подходящие игры для ее внедрения, и, возможно, в конечном итоге она будет использована в одной из предстоящих игр Mortal Kombat, Harry Potter или LEGO.



Одной из игр, в которой, как было подтверждено, будет использоваться система "Немезис", является предстоящая игра Wonder Woman от Monolith, которая была анонсирована на церемонии The Game Awards в 2021 году.