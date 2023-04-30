Система Немезис от Monolith может быть использована в будущих играх о Гарри Поттере и Mortal Kombat

Система "Немезис" от Monolith Productions, возможно, появится в будущих играх о Гарри Поттере и Mortal Kombat. Об этом стало известно из объявления на сайте Warner Bros. Discovery о поиске директора по проектированию в WB Games, который будет помогать компании внедрять различные системы из широкого списка игр в предстоящие игры серий Mortal Kombat, LEGO и Harry Potter.
Система Nemesis была представлена в Middle Earth: Shadow of Mordor в 2014 году и стала одной из главных причин успеха игры. Она также появилась в сиквеле 2017 года, Middle Earth: Shadow of War, которая стала еще одним хитом для Monolith. Данная система в основном предоставляла игрокам уникальный игровой опыт, основанный на их действиях и взаимодействии с NPC в игре. Благодаря этой системе игроки получали уникальный набор диалогов и напоминание о сделанном ранее выборе, что было революционным в индустрии. Теперь, с появлением этой вакансии, Warner Bros. Discovery, возможно, наконец-то захочет внедрить ее в свои грядущие игры.
В объявлении о вакансии упоминается, что студии WB Games, в основном Rocksteady, Avalanche и Monolith, имеют "уникальные технические преимущества" благодаря различным системам, которые они построили.
Мы ищем человека, который возьмет эти стратегические системы и объединит их с Unreal Engine 5, чтобы создать основу для следующего поколения игр по вселенной DC, для игр по вселенной Гарри Поттера, для игр LEGO и Mortal Kombat.
Это означает, что Warner Bros, возможно, готова внедрить систему Немес в другие игры после того, как запатентовала ее в 2021 году.
Первоначальный патент на систему "Немезис" был подан еще в 2015 году, но после многочисленных отказов он был одобрен только в 2021 году. Учитывая, что Warner Bros. Discovery заплатит необходимые взносы, она сможет владеть патентом до 2035 года; однако система не была использована ни в одной игре после Shadow of War. С этим объявлением о вакансии похоже, что Warner Bros. Discovery ищет подходящие игры для ее внедрения, и, возможно, в конечном итоге она будет использована в одной из предстоящих игр Mortal Kombat, Harry Potter или LEGO.
Одной из игр, в которой, как было подтверждено, будет использоваться система "Немезис", является предстоящая игра Wonder Woman от Monolith, которая была анонсирована на церемонии The Game Awards в 2021 году.
По ГП круто если сделают рпг времен как Хогвартс только строили или еще раньше, чтобы реально можно было погрузиться в древнюю магию, а не ту кастрированную жижу, что показали в легаси, желательно до времен, когда магия приобрела статус секретности
Ну в общем да. В идеале - отстраивать Хогвартс за одного из его основателей :)
Лучше бы сделали кросовер Гарри Поттера и Мортал комбат. Чтоб Воландеморта можно было просто забить ногами, а потом вырвать у него позвоночник :)
Вот из-за таких как ты, МК11 заполонили всякие терминаторы, Рэмбо, Спауны и тд.
Это разные вселенные, в МК фанаты ждут знакомых персонажей серии, а длс бойцы из "другой вселенной" занимают место потециального Рептилии, Смоука или другого долгожданного перса данной франшизы.
Я не жду новых персонажей в МК, пусть там будет классика. Я жду новых персонажей в Гарри Поттере :)
Я фанат серии и не против новых гостевых персонажей.
Хех)) Понял. Но всё же учитывая нынешнюю NetherRealm, они вполне могут добавить Воландеморта.
Ну хорошо, тогда кто твой любимый персонаж в мк? Если он есть в ростере мк11, понятное дело что ты не против. В противном случае я не понимаю как тебя это устраивает
Немезис.. Монолит, что происходит, Resident Evil будет спин-оффом Stalker 2? Чтооооо
что за бред?