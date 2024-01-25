Mortal Online 2 получила поддержку AMD FSR 3

Сиквел Mortal Online, в котором вам снова предстоит выбрать свой собственный путь и затем отправиться исследовать огромный открытый мир.

Mortal Online не похож на другие ММО. Здесь игрок может в любой момент напасть на другого игрока и забрать абсолютно всё, что у него есть. Это делает каждую встречу с другим игроком опасным делом, которое может привести к большим потерям. Это также значительно увеличивает важность наличия сильных союзников на вашей стороне или мощной гильдии, которая поддерживала бы вас в трудные минуты.

Первый континент, на который попадут игроки, называется Мирланд и представляет собой кипящий котёл различных биомов, начиная от холодных снежных гор и заканчивая большими открытыми песчаными полями. Мирланд огромен по размерам и наполнен всевозможными ресурсами, а также опасными подземельями.