Mortal Online 2 получила поддержку AMD FSR 3

Очередной игрой, в которой появилась поддержка AMD FSR 3, стала Mortal Online 2, MMORPG на движке Unreal Engine 5, разработанная шведской студией Star Vault.
Разработчик объявил, что технология стало частью патча 2.0.0.26 для Mortal Online 2, вышедшего вчера на живых серверах. AMD FSR 3. Патч также добавляет новое подземелье и вносит другие технические улучшения в игру.
AMD FSR 3 был недавно добавлен разработчиками в Call of Duty: Modern Warfare 3 и The Talos Principle 2. Таким образом, общее число игр с официальной поддержкой достигло 11, включая Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Immortals of Aveum, Lords of the Fallen, Farming Simulator 22, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и MotorCubs RC.
В лордах фср 2.2
отлично