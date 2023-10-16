Mortal Online 2 возвращается к Pay-To-Play и подписке

О том, что Mortal Online 2 будет работать по системе подписки, было известно с самого начала.
Система Pay-To-Play была де-факто "приостановлена" после запуска раннего доступа и технических проблем, и для игры было достаточно купить копию игры.
Однако все изменится в конце этого месяца, когда Mortal Online 2 официально перейдет на движок Unreal Engine 5. В это время "те, кто купил MO2, смогут воспользоваться бесплатным месяцем подписки, а после этого месяца для игры потребуется подписка".
Странное решение для игры в которую играет меньше 1000 человек из которых почти половина RMTэшники.
Хм, я думал они будут в сторону ф2п смотреть, чтоб хоть как-то оживить проект, ну чтож - F