Анонсирована гоночная игра MotoGP 24, релиз которой состоится в начале мая

Студия Milestone объявила о разработке MotoGP 24, гоночной игры, которая выйдет 2 мая этого года для PC и PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В игре будут представлены все гонщики и трассы сезона 2024 года чемпионата MotoGP, а также категории Moto2 и Moto3 и лицензия на чемпионат мира FIM Enel MotoE. В новой части игры будет добавлен ряд новых интересных функций, о которых давно мечтали поклонники серии.

В прошлом году была добавлена динамическая погода, а в этом, по словам самих разработчиков, игра станет еще ближе к реальным гонкам, благодаря добавлению в нее магазина пилотов. Это открывает возможность перехода гонщиков в другие команды, так что теперь игрокам придется больше заниматься поиском нового места или сохранением нынешнего. В социальных сетях даже появились различные предположения о трансферах.

Разработчики решили добавить в MoroGP 2024 новых стюардов, которые будут следить за гонками и тренировками и наказывать игроков и ИИ, если они нарушают правила. Наказания могут варьироваться от простого предупреждения до аннулирования квалификационного времени.

Еще одна новая особенность игры - адаптивная сложность, которая динамически подстраивает сложность противников в зависимости от результатов игрока. Также в новой части будут улучшены искусственный интеллект и физика, а контроль над шинами будет изменен, утверждается в пресс-релизе.