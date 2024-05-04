Состоялся выход симулятора мотогонок - MotoGP 24

Станьте легендой MotoGP и главным действующем лицом эпической саги. Каким окажется ваш путь от первых шагов в карьере до пьедестала? Обходите соперников на виражах и работайте над репутацией, чтобы узнать ответ и оставить след в истории любимой команды.
Но это еще не всё! Ветер перемен добрался даже до пит-стопов. Благодаря революционной функции «Рынок пилотов» гонщики смогут переходить из одной команды в другую. Теперь исход соревнований станет ещё более непредсказуемым!
Проверьте себя на прочность в категориях MotoGP, Moto2 и Moto3 в увлекательных кампаниях сезона 2024 года. Эксклюзивный официальный состав и трассы MotoGP 24 подарят вам незабываемые ощущения!
Академия MotoGP 24 и нейросистема с функцией поддержки помогут вам на любом этапе, а новая адаптивная сложность подстроит игровые механики под ваши навыки и результаты. Теперь каждый заезд станет поистине уникальным! Игра доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S.
Если ты новости на гоночную тематику выкладываешь, то может "про релиз" нужно публиковать в день релиза, а не просто когда получится и ради 708#0балов?!
Я оказываюсь за своим компьютером день через два.
На бонусы мне наплевать, я их не трачу...