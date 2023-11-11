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Motorcycle Mechanic Simulator 2021 17.11.2021
7.2 23 оценки

Симулятор механика мотоциклов Motorcycle Mechanic Simulator 2021 добрался до консолей Xbox

monk70
Новости

Motorcycle Mechanic Simulator 2021, игра, позволяющая сделать карьеру механика по мотоциклам, вышла на Xbox One и Xbox Series X|S. Игра отличается хорошей долей реализма и обширными возможностями, связанными с механикой. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 уже выпущена на ПК и Nintendo Switch, а в ближайшие несколько месяцев ожидается выход на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 — игра, позволяющая вам стать мотомехаником, который начинает свою карьеру с небольшого гаража, но с перспективой создания крупного бизнеса. Геймплей основан в основном на выполнении разнообразных заказов, касающихся, в том числе, ремонта, капитального ремонта и постройки мотоциклов.

Разработчики симулятора сделали упор на реализм, подготовив обширные возможности, связанные с механикой мотоциклов. Что немаловажно, каждый из доступных в игре типов мотоциклов состоит примерно из 400 различных деталей.

В Motorcycle Mechanic Simulator 2021 система прогресса основана на очках опыта, заработанных при выполнении заказов, и полученных средствах, которые можно потратить на развитие мастерской. Симулятор также предлагает, помимо прочего, возможности тестирования мотоциклов, персонализации техники и гаража, а также поиска уникальных запчастей.

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