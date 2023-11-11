Симулятор механика мотоциклов Motorcycle Mechanic Simulator 2021 добрался до консолей Xbox

Motorcycle Mechanic Simulator 2021, игра, позволяющая сделать карьеру механика по мотоциклам, вышла на Xbox One и Xbox Series X|S. Игра отличается хорошей долей реализма и обширными возможностями, связанными с механикой. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 уже выпущена на ПК и Nintendo Switch, а в ближайшие несколько месяцев ожидается выход на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 — игра, позволяющая вам стать мотомехаником, который начинает свою карьеру с небольшого гаража, но с перспективой создания крупного бизнеса. Геймплей основан в основном на выполнении разнообразных заказов, касающихся, в том числе, ремонта, капитального ремонта и постройки мотоциклов.

Разработчики симулятора сделали упор на реализм, подготовив обширные возможности, связанные с механикой мотоциклов. Что немаловажно, каждый из доступных в игре типов мотоциклов состоит примерно из 400 различных деталей.

В Motorcycle Mechanic Simulator 2021 система прогресса основана на очках опыта, заработанных при выполнении заказов, и полученных средствах, которые можно потратить на развитие мастерской. Симулятор также предлагает, помимо прочего, возможности тестирования мотоциклов, персонализации техники и гаража, а также поиска уникальных запчастей.