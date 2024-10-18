PlayStation проиграла иск авторам читов в Европе

Европейский суд в Люксембурге вынес решение по иску Sony к компании Datel, продающей читы для игр PlayStation. Японская корпорация утверждала, что продукция Datel нарушает авторские права. Суд с этим не согласился.



Судьи постановили, что модификации компании Datel не нарушают закон об авторских правах на территории Европейского союза. Там заявили, что читы меняют значения в памяти консоли, но в исходный код игр никак не проникают.



"Автор детективного романа не может помешать читателю перескочить к концу книги, чтобы узнать, кто убийца, даже если это испортит удовольствие от чтения и сведет на нет все усилия писателя по поддержанию напряжения", ‐ Генеральный адвокат Европейского суда Мачей Шпунар



Разработчик Datel выпускает специальные модификации для гоночной серии MotorStorm на PSP, позволяющие набирать бесконечное ускорение, а также управлять консолью при помощи датчика движения.



По информации издания GamesIndustry.biz, компания Sony требовала, чтобы Datel прекратила продажу чит-программ, а также возместила японской корпорации понесенные убытки. Стороны решение суда пока не комментировали.