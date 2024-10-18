Европейский суд в Люксембурге вынес решение по иску Sony к компании Datel, продающей читы для игр PlayStation. Японская корпорация утверждала, что продукция Datel нарушает авторские права. Суд с этим не согласился.
Судьи постановили, что модификации компании Datel не нарушают закон об авторских правах на территории Европейского союза. Там заявили, что читы меняют значения в памяти консоли, но в исходный код игр никак не проникают.
"Автор детективного романа не может помешать читателю перескочить к концу книги, чтобы узнать, кто убийца, даже если это испортит удовольствие от чтения и сведет на нет все усилия писателя по поддержанию напряжения", ‐ Генеральный адвокат Европейского суда Мачей Шпунар
Разработчик Datel выпускает специальные модификации для гоночной серии MotorStorm на PSP, позволяющие набирать бесконечное ускорение, а также управлять консолью при помощи датчика движения.
По информации издания GamesIndustry.biz, компания Sony требовала, чтобы Datel прекратила продажу чит-программ, а также возместила японской корпорации понесенные убытки. Стороны решение суда пока не комментировали.
PlayStation проиграла иск авторам читов в Европе
Европейский суд в Люксембурге вынес решение по иску Sony к компании Datel, продающей читы для игр PlayStation. Японская корпорация утверждала, что продукция Datel нарушает авторские права. Суд с этим не согласился.
мощь
Все зависит от того для чего использовать чит. Если скипать скучны повторение и гринд то это норм.
Если навредить другим игрокам то это бан.
Это сколько уже лет прошло, игра уже давно всё, как и ныне и psp включая виту а новых портативок так и не вышло.
От чего убытки интересно, да по моему и такой интерес к их консоли будет только плюсом, еще до нинтенды пусть скатятся))
Я один считаю, что читы- это хорошо?
Потому что это лучший способ набутылить донатеров в донатных помойках до такой степени, что они прекратят донатить и удалят помойку.
Да. Просто ты козел.
Ага, а вместо с ними и остальных людей. Хрен бы с ним, играл бы ты в однопользовательские игры, это не кому не вредит, но ты вредишь всем, таких как ты, как ты сказал? набутылить надо...
жизнь набутылит, просто это малолетка ещё, не понял
я донатер и читер иногда, могу сам побулить, могу задонатить в десяток игр, да и вообще читы это и есть донат, просто в другом направлении, есть игры где не разу не читерил, например в валоранте, могу отыграть 500 часов в rust без читов и макросов, а могу неделю с другого компа играть с читами и выносить всех прямо в лут, это кайфово, но главное знать меру) в апексе рейтинг полон читаков, пришлось купить аим+вх, но даже там нашлись читеры у которых чит ещё лучше) в гта5 вообще без читов опасно было заходить, но выкатили обнову с античитом, и моя приватка отлетела.. хотя уже играют читеры ( видать софт пендоский )
Щас бы в донатные помойки играть...