Для Mount & Blade 2: Bannerlord разрабатывается еще одна модификация по "Игре престолов" ©

Mount & Blade II: Bannerlord - очень удобная для модинга игра. Это уже не раз доказывали создатели, выпуская свои более или менее амбициозные работы. Все говорит о том, что к последним можно будет отнести и Project Ice & Fire, модификацию по мотивам сериала "Игра престолов".



Один из создателей сообщил на реддит, что мод не только основан на хитовом сериале HBO, но и использует информацию, взятую из книг Джорджа Р.Р. Мартина. Моддеры также учитывают реальные события из истории человечества. К ним относится Война роз, происходившая в Англии в 1455-1485 годах.

Поэтому создатель дал понять, что в работе будут использованы в основном доспехи и оружие, известные именно по эпохе XV века, при этом будет учтена развитость различных культур из литературного и сериального оригинала.



Моддер также заверил, что команда планирует включить в свой проект весь мир "Игры престолов" - от Вестероса до Асшая. Разработчики обещают выпустить первую альфа-версию Project Ice & Fire, как только будет отполирован первый из континентов.



По случаю анонса разработчики выпустили несколько изображений, позволяющих взглянуть на карту мира игры и некоторые виды брони.

Напомню, что данный проект - не единственная модификация на основе популярной вселенной. Одним из самых популярных модов для Bannerlord является Realm of Thrones, с той лишь разницей, что он основан только на книгах Джорджа Р.Р. Мартина.